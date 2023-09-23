Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مشاركة أزيد من 200 شاب في فعاليات مخيم صيفي شباني بعنوان "صناع المحتوى"

  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 15:10     الفئـة : مجتمـــع
مشاركة أزيد من 200 شاب في فعاليات مخيم صيفي شباني بعنوان &quot;صناع المحتوى&quot;

الجزائر - افتتحت اليوم السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة, فعاليات "مخيم صناع المحتوى" بمشاركة أكثر من 200 شاب و شابة من مختلف ربوع الوطن بهدف تبادل الخبرات و تقديم محتوى هادف عبر الانترنيت.

و في كلمة له بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة, التي حضرها كل من وزير الاتصال, السيد محمد لعقاب ووزير التعليم و التكوين المهنيين، السيد ياسين مرابي ووزير الشباب و الرياضة, السيد عبد الرحمان حماد ووزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي, أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي, أن مخيم صناع المحتوى يدخل ضمن فعاليات المخيمات الصيفية الشبابية التي اقيمت عبر أربع دفعات منذ نهاية اغسطس الفارط (مخيم رواد المهن" و"مخيم النوادي العلمية" و"مخيم الشباب المتطوع").

و أفاد أن هذه التظاهرة المنظمة من قبل المجلس الأعلى للشباب, جمعت ثلة من الشباب المتميز في المجال الرقمي بهدف أخلقة المجال الرقمي وتمكين الشباب صانع المحتوى من طرح انشغالاتهم واقتراحاتهم بما يخدم الوطن.

و ثمن وزير الاعلام, محمد لعقاب في تصريح للصحافة على هامش فعاليات هذه التظاهرة, العمل الذي قام به المجلس الأعلى للشباب حيث استطاع جمع 200 شاب وشابة من صناع المحتوى ومرافقتهم لتطوير محتواهم بما يخدم الشباب و الوطن.

و أضاف ان "صناعة المحتوى عملية شاقة و رسالة نبيلة نتمنى ان تندرج في سياق البناء الوطني من أجل جزائر مزدهرة" معربا عن أمله في أن "يتحلى مستخدمو الفضاء الأزرق بسلوك حسن واخلاق حميدة".

" أتمنى ان مستخدمي  الفضاء الازرق من صناع المحتوى الراقي ان يتحلوا بقواعد السلوك الحسن لان الفضاء الرقمي هو بمثابة مجتمع للاعلام والمعلومات فلا بد ان يتضمن قواعد السلوك الحسن والاخلاق", يوضح السيد لعقاب.

و أعرب الوزير, عن أمله أن يحترم صناع المحتوى على الاقل المادة الثالثة من قانون الاعلام المتعلقة بحرية ممارسة النشاط الاعلامي.

اما عن قضية انشاء سلطة ضبط لصناع المحتوى, أفاد الوزير أنها "متروكة للمجتمع المدني والمجلس الاعلى للشباب و لصناع المحتوى حيث يتعين عليهم تنظيم انفسهم" موضحا أنه "اذا كان لابد من وضع اخلاقيات لصناع المحتوى فسيقوم القطاع بمرافقتهم".

آخر تعديل على السبت, 23 سبتمبر 2023 15:18
كلـمات مفتـاحيــة :
مشاركة أزيد من 200 شاب في فعاليات مخيم صيفي شباني بعنوان "صناع المحتوى"
  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 15:10     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.23

بوليفيا تؤكد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

23.09.23

بنك الجزائر : المصادقة على نص تنظيمي يسير مكاتب الصرف

23.09.23

وزير التعليم العالي يشرف على تدشين 2.000 مقعد بيداغوجي وإقامة جامعية بقالمة

23.09.23

بطولة العالم للكرات الحديدية : ميدالية فضية للجزائري بادة حسام في اختصاص الرافل

23.09.23

تلمسان: افتتاح الطبعة الخامسة للصالون العربي-المغاربي لسياحة الشباب

23.09.23

إحياء الذكرى ال67 لاستشهاد زيغود يوسف بولايتي قسنطينة و سكيكدة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.20

تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" بموريتانيا، أول بنك جزائري بالخارج

23.09.18

فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

23.09.22

قطاع الصحة يعجل في تطبيق الرقمنة باعتبارها "قيمة مضافة" من اجل نجاعة التسيير

23.09.22

الصحراء الغربية: سانشيز ينقلب على المخزن ويؤكد دعم إسبانيا لحل سياسي "مقبول من الطرفين" 

23.09.18

إصدار القانون الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط قريبا

23.09.20

موقف الجزائر من أزمة النيجر "قوي جدا والرئيس تبون له أفكار بناءة لحلها"