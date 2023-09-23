مشاركة أزيد من 200 شاب في فعاليات مخيم صيفي شباني بعنوان "صناع المحتوى"

الجزائر - افتتحت اليوم السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة, فعاليات "مخيم صناع المحتوى" بمشاركة أكثر من 200 شاب و شابة من مختلف ربوع الوطن بهدف تبادل الخبرات و تقديم محتوى هادف عبر الانترنيت.

و في كلمة له بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة, التي حضرها كل من وزير الاتصال, السيد محمد لعقاب ووزير التعليم و التكوين المهنيين، السيد ياسين مرابي ووزير الشباب و الرياضة, السيد عبد الرحمان حماد ووزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي, أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي, أن مخيم صناع المحتوى يدخل ضمن فعاليات المخيمات الصيفية الشبابية التي اقيمت عبر أربع دفعات منذ نهاية اغسطس الفارط (مخيم رواد المهن" و"مخيم النوادي العلمية" و"مخيم الشباب المتطوع").

و أفاد أن هذه التظاهرة المنظمة من قبل المجلس الأعلى للشباب, جمعت ثلة من الشباب المتميز في المجال الرقمي بهدف أخلقة المجال الرقمي وتمكين الشباب صانع المحتوى من طرح انشغالاتهم واقتراحاتهم بما يخدم الوطن.

و ثمن وزير الاعلام, محمد لعقاب في تصريح للصحافة على هامش فعاليات هذه التظاهرة, العمل الذي قام به المجلس الأعلى للشباب حيث استطاع جمع 200 شاب وشابة من صناع المحتوى ومرافقتهم لتطوير محتواهم بما يخدم الشباب و الوطن.

و أضاف ان "صناعة المحتوى عملية شاقة و رسالة نبيلة نتمنى ان تندرج في سياق البناء الوطني من أجل جزائر مزدهرة" معربا عن أمله في أن "يتحلى مستخدمو الفضاء الأزرق بسلوك حسن واخلاق حميدة".

" أتمنى ان مستخدمي الفضاء الازرق من صناع المحتوى الراقي ان يتحلوا بقواعد السلوك الحسن لان الفضاء الرقمي هو بمثابة مجتمع للاعلام والمعلومات فلا بد ان يتضمن قواعد السلوك الحسن والاخلاق", يوضح السيد لعقاب.

و أعرب الوزير, عن أمله أن يحترم صناع المحتوى على الاقل المادة الثالثة من قانون الاعلام المتعلقة بحرية ممارسة النشاط الاعلامي.

اما عن قضية انشاء سلطة ضبط لصناع المحتوى, أفاد الوزير أنها "متروكة للمجتمع المدني والمجلس الاعلى للشباب و لصناع المحتوى حيث يتعين عليهم تنظيم انفسهم" موضحا أنه "اذا كان لابد من وضع اخلاقيات لصناع المحتوى فسيقوم القطاع بمرافقتهم".