حوادث المرور: وفاة 17 شخصا وإصابة 434 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر - لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 434 آخرين بجروح إثر وقوع 364 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال أسبوع, حسب ما أفادت به اليوم الخميس حصيلة لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته, أن "حصيلة حوادث المرور عرفت ارتفاعا مقارنة بالأسبوع الماضي ب 20 حادث, و10 وفيات, فيما تم تسجيل انخفاض في عدد الجرحى بفارق 12 جريحا".

وتشير المعطيات – يضيف البيان – أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة, نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عن السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وبالمناسبة, جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور, وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.