المولد النبوي الشريف: حملة تحسيسية حول أخطار استعمال الألعاب النارية والمفرقعات ابتداء من يوم الجمعة

الجزائر - تنظم المديرية العامة للحماية المدنية, ابتداء من يوم الجمعة المقبل, حملة توعوية تحسيسية حول مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال المواد النارية والمفرقعات وكذا الشموع, من أجل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دون حوادث, حسب ما أفاد به بيان للمديرية اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر أنه "ككل سنة, مع اقتراب الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف, وإذ هي فرصة من أجل الاقتداء به وذكر سيرته الحميدة, تسجل مصالح الحماية المدنية عدة حوادث مأساوية خاصة لدى الأطفال وحرائق تعرض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر إلى جانب حالات الهلع عند الأشخاص المسنين والمرضى والنساء الحوامل".

وفي هذا السياق, تنظم المديرية العامة للحماية المدنية --حسب البيان-- "حملة توعوية تحسيسية جوارية من مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال المواد النارية والمفرقعات وكذا الشموع ابتداء من 22 سبتمبر الحالي, وهذا بالتركيز على الفئة الأكثر عرضة وهي الأطفال مع توجيه غالبية النشاطات التحسيسية لفائدة المتمدرسين والطلبة عبر المساجد بإلقاء دروس قبل صلاة الجمعة وفي المدارس وفي الساحات العمومية وأماكن بيع هذه المواد الخطيرة".

وسيتم خلال هذه الحملة, الاستعانة بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي, إلى جانب التنسيق مع المؤسسات العمومية للتذكير ب"المسؤولية الملقاة على عاتق الأولياء في حماية أبنائهم والوصول إلى الهدف المنشود (مولد نبوي دون حوادث)".

ولتحقيق هذا المبتغى --يضيف البيان-- أوصت مصالح الحماية المدنية ب"التزام تدابير وقائية تتمثل في توعية الأبناء من خطورة هذه المواد الممنوعة (الانفجار في اليد والحروق على مستوى العين وفقدان حاسة السمع), إضافة إلى إصابات خطيرة تؤدي غالبا الى بتر أصابع اليد والأطراف زيادة على احتراق الملابس وحرائق على مستوى الغرف وخارج البيت".

كما شددت الحماية المدنية على "تجنب رمي المواد النارية على الأشخاص والسيارات أو بالقرب من المستشفيات والمراكز الصحية ومواقف السيارات و محطات البنزين".

وبخصوص استعمال الشموع, دعت إلى "وضعها على دعائم ثابتة غير قابلة للالتهاب واستعمالها من طرف أشخاص بالغين وعدم تركها مشتعلة من دون مراقبة".

ومن بين التعليمات المقدمة, "عدم ترك الشموع وعلب الكبريت في متناول الأطفال و تنبيههم بأن هذه الشموع ليست لعبة أو أشياء تستهلك".

ودعت المديرية العامة في ختام بيانها إلى الاتصال بالحماية المدنية على رقم النجدة 14 أو الرقم الأخضر 1021 مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان وذلك في حالة حدوث أي طارئ.