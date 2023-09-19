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إحياء المولد النبوي الشريف سيكون يوم الخميس 28 سبتمبر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 سبتمبر 2023 17:09     الفئـة : مجتمـــع
إحياء المولد النبوي الشريف سيكون يوم الخميس 28 سبتمبر

الجزائر - سيتم إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري, حسب ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, اليوم الثلاثاء في بيان لها.

وأوضح المصدر ذاته أن "المولد النبوي الشريف سيطل علينا يوم الخميس 12 ربيع الأول 1445هـ الموافق لـ 28 سبتمبر 2023 م".

وبهذه المناسبة, تتقدم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتهانيها إلى الشعب الجزائري وسائر بلاد المسلمين.

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 سبتمبر 2023 17:12
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إحياء المولد النبوي الشريف سيكون يوم الخميس 28 سبتمبر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 سبتمبر 2023 17:09     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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