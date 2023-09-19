إحياء المولد النبوي الشريف سيكون يوم الخميس 28 سبتمبر

وأوضح المصدر ذاته أن "المولد النبوي الشريف سيطل علينا يوم الخميس 12 ربيع الأول 1445هـ الموافق لـ 28 سبتمبر 2023 م".
وبهذه المناسبة, تتقدم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتهانيها إلى الشعب الجزائري وسائر بلاد المسلمين.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - سيتم إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري, حسب ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, اليوم الثلاثاء في بيان لها.
وأوضح المصدر ذاته أن "المولد النبوي الشريف سيطل علينا يوم الخميس 12 ربيع الأول 1445هـ الموافق لـ 28 سبتمبر 2023 م".
وبهذه المناسبة, تتقدم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتهانيها إلى الشعب الجزائري وسائر بلاد المسلمين.