السيدة كريكو تشرف بالمدية على انطلاق السنة الدراسية الجديدة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة

المدية - أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ،السيدة كوثر كريكو، اليوم الثلاثاء ببني سليمان شرق ولاية المدية، على افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2023 -2024 لتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.

وصرحت السيدة كريكو بمدرسة الصم والبكم لبني سليمان أين تمت مراسم الافتتاح, أن "التعاون المثمر بين قطاعي التضامن الوطني والتربية الوطنية يسهل عملية دمج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التربوي ويفتح لهم آفاقا جديدة تمكنهم من تجاوز إعاقتهم".

واعتبرت أن "إعداد برامج تعليمية تناسب هذه الفئة وتوفير الوسائل البيداغوجية التي تلبي حاجيات هؤلاء التلاميذ يساهمان في دمجهم في الوسط المدرسي ثم في عالم الشغل لاحقا".

وأبرزت السيدة كريكو، في هذا الصدد، جهود قطاعها من أجل مرافقة هذه الفئة الاجتماعية، مشيرة إلى نشر كتب مدرسية بالبراي لفائدة تلاميذ الطور المتوسط، إلى جانب تعزيز التأطير المتخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

و أفادت أن أساتذة الطور الثانوي شرعوا في تكوين متخصص بالمدرسة العليا لتكوين أساتذة الصم والبكم، التي افتتحت مؤخرا، مؤكدة أن تكوين هؤلاء الأساتذة من شأنه "توسيع التكفل المدرسي لفائدة فئات عمرية أخرى".

وفي سياق متصل، أعلنت السيدة كريكو عن توزيع أكثر من 130 ألف محفظة مدرسية لفائدة التلاميذ المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة ، لافتة إلى أن دائرتها الوزارية ستتكفل ابتداء من العام المقبل بالإشراف المباشر على عملية توزيع المنحة المدرسية.

يذكر أن قطاع النشاط الاجتماعي يستقبل ما لا يقل عن 30 ألف تلميذا من الجنسين خلال العام الدراسي الجديد، موزعين على 239 مؤسسة متخصصة و17 ملحقة و1.090 قسما مفتوحا عبر مؤسسات قطاع التربية الوطنية، استنادا للأرقام التي قدمتها الوزيرة.