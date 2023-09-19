الحكومة ستعكف على إنشاء الأطر القانونية للديوان الوطني للمطاعم المدرسية بغرض تنصيبه وتفعيله

مشرية (النعامة) - أكد وزير التربية الوطنية السيد عبد الحكيم بلعابد, اليوم الثلاثاء, بمشرية (ولاية النعامة) ان الحكومة ستعكف على انشاء الاطر القانونية للديوان الوطني للمطاعم المدرسية بغرض تنصيبه وتفعيله.

فبابتدائية "الشهيد محمودي مدني" بالمشرية، بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2024 , افاد الوزير ان "الحكومة ستعكف على انشاء الاطر القانونية للديوان الوطني للمطاعم المدرسية بغرض تنصيبه وتفعيله ومعالجة كل الاختلالات التي قد تشوب عملية الإطعام على المستوى الوطني" مبرزا الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للقطاع، لا سيما بالنسبة للقاطنين بالمناطق النائية والبعيدة بتوفير لهم كل الشروط الملائمة للتمدرس من إطعام و نقل مدرسيين.

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وكان رئيس الجمهورية قد امر خلال ترؤسه الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء بالاسراع في استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية يتكفل حصريا بالعملية, كما جدد حرصه على ايلاء الأهمية البالغة والاستثنائية للمطاعم المدرسية في المناطق البعيدة لما لها من دور اساسي في توفير المناخ السليم بضمان تمدرس أمثل، بالاضافة إلى إعفاء البلديات الفقيرة والضعيفة من أعباء و تكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية، على أن تتحمل الدولة هذه المسؤولية كاملة وذلك حفاظا على دمقرطة التعليم.

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وبعدما، نوه السيد بلعابد باهمية النقل المدرسي في تحقيق تمدرس مريح للتلاميذ بهذه المناطق، ذكر ان "كل الحافلات الموجهة للنقل المدرسي ممنوع توجيهها لغير التلاميذ".

وفي رده عن سؤال حول امكانية فتح مراكز جديدة لأجراء البكالوريا بالمناطق النائية قال السيد بلعابد أن، "فتحها يتم وفق القوانين و الشروط المعمول بها سيما الشروط الأمنية و بلوغ النصاب الكافي من المترشحين".