أزيد من 5 ر 3 مليون تلميذا يستفيد من المنحة المدرسية التضامنية

البيض - أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد يوم الثلاثاء بالبيض عن استفادة أزيد من 5 ر 3 مليون تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من المنحة المدرسية التضامنية برسم الموسم الدراسي الجديد 2023-2024.

وأبرز الوزير خلال ندوة صحفية، عقب إشرافه بمعية السلطات الولائية على إعطاء إشارة انطلاق السنة الدراسية الجديدة من المدرسة الابتدائية "المجاهد المتوفي اوليسيس محمد" بالتجمع السكني الريفي" الثنية" بعاصمة الولاية، أنه "تقرر هذه السنة إضافة أزيد من 500 ألف مستفيدا من هذه المنحة ليتجاوز بذلك إجمالي عدد المستفيدين عبر الوطن ثلاثة ملايين ونصف".

وقد عرفت السنة الدراسية الماضية استفادة 3 ملايين تلميذ من هذه المنحة المدرسية، وقد قدر حينها الغلاف المالي المرصود لهذه لعملية التضامنية 15 مليار دج ، وفقا للسيد بلعابد.

كما ذكر أنه "سيتم خلال الموسم الدراسي المقبل صب هذه المنحة المقدرة بخمسة آلاف دينار شهرا واحدا قبل الدخول المدرسي وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أمر بصب هذه المنحة للمستفيدين قبل الدخول المدرسي ليتسنى للأولياء صرفها في محلها وفي مستلزمات التمدرس".

وأشار الوزير أيضا إلى أنه "سيتم العمل تبعا لقرار رئيس الجمهورية على إنشاء ديوان وطني خاص بالمطاعم المدرسية وستعكف الحكومة على إنشاء الأطر القانونية لهذا الديوان وتنصيبه وتفعيله مما سيمكن من معالجة كل الإختلالات التي تشوب بعض الشيء عملية الإطعام المدرسي عبر المؤسسات التربوية".

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ومن جهة ثانية أكد السيد بلعابد أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتعميم مادة التربية البدنية والرياضية في الطور الابتدائي يعد "إجراء تاريخيا" وسيدفع بالجزائر إلى مصف الدول المتطورة في هذا المجال، وسيمكن من اكتشاف المواهب والنخب الرياضية.

وأشار الوزير في هذا الصدد الى تخصيص 12877 منصب لأستاذة التربية البدنية والرياضية وهو عدد كاف لتغطية كافة المدارس الابتدائية، وقد تم توظيف كافة هؤلاء الأستاذة عبر المؤسسات التربوية بالوطن.

وبلغت نسبة التغطية بالهياكل المخصصة لتدريس هذه المادة 97 بالمائة على المستوى الوطني وهو ما يمثل ما مجموع 20.181 مؤسسة تربوية معنية منها 83 بالمائة من هذه الهياكل الرياضية متواجدة عبر المؤسسات التربوية للطور الإبتدائي.