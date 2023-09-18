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الكشافة الإسلامية: توزيع 8000 محفظة على عائلات معوزة بمناسبة الدخول المدرسي

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 18:50     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر - تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة إطلاق عملية توزيع 8000 محفظة مدرسية لفائدة أطفال عائلات معوزة وفئات محتاجة بمختلف ولايات الوطن, بادرت بها الكشافة الاسلامية الجزائرية في إطار العمليات التضامنية المتعلقة بالدخول المدرسي  2024/2023.

وبالمناسبة, أوضح نائب القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية, عبد الرزاق خثيري, أن هذه المبادرة التي تأتي بالشراكة مع متعامل الهاتف النقال "جيزي", تهدف إلى "المشاركة في مساعدة العائلات المعوزة التي لا تملك إمكانيات لأجل شراء مستلزمات الدخول المدرسي, وإلى إيصال هذه المساعدات إلى محتاجيها ", كما "تعد من تقاليد منظمتنا التي اعتادت التضامن مع المجتمع الجزائري".

من جانبه, كشف المسؤول الوطني للتضامن والإغاثة وخدمة المجتمع بالكشافة الاسلامية الجزائرية, أحمد رمضاني, أن هذه العملية تضمنت "8000 محفظة مدرسية, سيتولى مهمة توزيعها القائمين على المحافظات الكشفية عبر الوطن, ما سيسهم في إنجاح هذه العملية التضامنية", مشيرا أنه خلال هذه السنة تم التركيز على تلاميذ الطور الابتدائي".

وأضاف ذات المسؤول, أن منظمته تسعى من وراء هكذا مبادرات إلى "إدخال الفرحة على العائلات المحتاجة وتقاسمها معهم".

وفي السياق ذاته, أكد المدير العام بالنيابة المكلف بالتسويق لشركة "جيزي", شكري برغوث, أن "مؤسسته تهدف من خلال هذه العملية الخيرية إلى إدخال الفرحة على الأطفال والعائلات المعوزة".

وعلى هامش فعاليات حفل إطلاق هذه الحملة التضامنية الذي أقيم بالمخيم الدولي الكشفي بسيدي فرج, تم تنظيم عدة فضاءات للتسلية والترفيه لفائدة الأطفال الذين استفادوا من أول دفعة من الحقائب المدرسية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الكشافة الإسلامية: توزيع 8000 محفظة على عائلات معوزة بمناسبة الدخول المدرسي
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 18:50     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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