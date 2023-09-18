الدخول المدرسي 2023-2024: مصالح أمن ولاية الجزائر تضع مخططا أمنيا وقائيا

الجزائر - وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا وقائيا بمناسبة الدخول المدرسي لسنة 2023-2024 المقرر يوم غد الثلاثاء، بهدف ضمان التغطية الأمنية على مستوى 1624 مؤسسة تربوية وخصوصا المحاور الكبرى والطرق المؤدية إليها، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين، بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا المخطط يتضمن "تعزيز تواجد الوحدات الميدانية في المحيط الحضري لتنظيم سير المرور، من خلال تدعيم فصائل الأمن المروري بتشكيلات شرطية تعمل على ضمان الانسيابية المرورية وهذا على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية التي تعرف كثافة مرورية، خاصة أوقات الذروة، بما في ذلك المنافذ المؤدية إلى المؤسسات التربوية".

ولتسهيل الانسيابية المرورية والحفاظ على النظام العام، يتم --حسب البيان-- "الاستعانة بالتقنيات الحديثة في عمليات المراقبة، على غرار كاميرات المراقبة، أجهزة الرادار وتعزيز التشكيلات الأمنية لتأمين محطات نقل المسافرين ومحطات المترو والترامواي، بالإضافة إلى فرق الشرطة القضائية التي تعمل عبر دوريات راكبة و راجلة على حماية المواطنين وكذا المتمدرسين وأوليائهم بمحيط المؤسسات التعليمية وضمان أمنهم وممتلكاتهم".

وفي سياق ذي صلة، ترافق خلية الاتصال والعلاقات العامة الأطفال المتمدرسين في يومهم الأول في إطار نشاطها التحسيسي والتوعوي، من خلال "تقديم نصائح وإرشادات وقائية حول القواعد الواجب احترامها لعبور الطريق، كاحترام الإشارات الضوئية واستعمال الممرات المحمية تفاديا لحوادث المرور، كما يتم توعية الأولياء بضرورة احترام قانون المرور وقواعد السياقة السليمة لأنهم المربي الأول في مجال السلامة المرورية ومثال لأبنائهم".

وذكر البيان بوضع خط النجدة 17 والخط الأخضر 1548 وتطبيق "ألو شرطة" في خدمة المواطن للاتصال والإبلاغ.