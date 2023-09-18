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الدخول المدرسي 2023-2024: الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا خاصا

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 16:34     الفئـة : مجتمـــع
الدخول المدرسي 2023-2024: الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا خاصا

الجزائر - سطرت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا، بمناسبة الدخول المدرسي المقرر ليوم غد الثلاثاء، يرمي إلى توفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية والحفاظ على سلامة التلاميذ، حسب ما أورده، اليوم الاثنين، بيان لذات السلك الأمني.

وأوضح المصدر ذاته أنه وبمناسبة الدخول الاجتماعي والمدرسي (2023 /2024) و"سعيا منها للمساهمة في إنجاحه ومواكبته بالتنسيق مع السلطات المعنية، سطرت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا تم خلاله وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة".

وفي هذا الإطار، ستسهر وحدات الدرك الوطني على "التواجد الميداني لوحدات أمن الطرقات عبر الشبكة الواقعة ضمن اختصاص الدرك الوطني، من أجل تسهيل حركة المرور"، حيث "سيتم توزيع أفراد الدرك الوطني ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة متمثلة في دوريات ونقاط مراقبة لضمان الأمن وإدارة السيولة المرورية على مستوى المحاور المؤدية إلى المؤسسات التربوية، بهدف توفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية، خاصة في الفترات المتزامنة مع أوقات الدخول والخروج، تسهيلا لحركة المرور وحفاظا على سلامة وأمن التلاميذ، وضمانا لأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم".

وفي نفس السياق يتابع البيان، "ستباشر مصالح الدرك الوطني عن طريق الفرق الإقليمية، وحدات أمن الطرقات وفرق حماية الأحداث بالتنسيق مع السلطات المختصة برنامجا اتصاليا وتحسيسيا لفائدة المتمدرسين وكذا أوليائهم، حول الوقاية من انتشار الآفات الاجتماعية في الوسط المدرسي والإجراءات الإحترازية للحد من حوادث المرور، بهدف حماية ومرافقة هذه الفئة".

ويذكر المصدر ذاته بأنه يضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر (1055) لطلب يد المساعدة، التبليغ أو التدخل عند الضرورة، وكذا صفحة (TARIKI) عبر الفايسبوك، للإستعلام عن حالة الطرقات، بالإضافة إلى موقع الشكاوي المسبقة والإستعلام عن بعد.www.ppgn.mdn.dz .

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الدخول المدرسي 2023-2024: الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا خاصا
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 16:34     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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