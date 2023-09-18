الهلال الأحمر الجزائري: توزيع 60 ألف محفظة مدرسية لصالح عائلات معوزة

تيبازة- نظم الهلال الأحمر الجزائري حملة تضامن واسعة مع العائلات المعوزة تتضمن توزيع 60 ألف محفظة مدرسية على التلاميذ المتمدرسين بجميع أنحاء الوطن تحسبا للموسم المدرسي الذي ينطلق غدا الثلاثاء، حسبما كشفت عنه اليوم الاثنين بتيبازة رئيسة هذه المنظمة الانسانية, إبتسام حملاوي.

وأوضحت السيدة حملاوي على هامش إنطلاق قافلة مساعدات من مركز الاستجابة السريعة للكوارث بسيدي راشد, تتضمن محافظ مدرسية لصالح تلاميذ الولايات الجنوبية في إطار هذه العملية التضامنية, أن حصيلة الحملة التي إنطلقت خلال سبتمبر الجاري قد بلغت توزيع 60 ألف محفظة مع طاقم من الأدوات المدرسية الموجهة لتلاميذ الاقسام الابتدائية و المتوسطة.

وأضافت ذات المسؤولة أن الامر يتعلق ب"عملية تضامن مع العائلات المعوزة تنظم بالتنسيق التام مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و ولاة الجمهورية و كذا المؤسسات الاقتصادية الخاصة و العمومية بصفتهم مساهمين و مانحين, أبرزهم مجمع سونلغاز و ذلك في إطار مختلف المبادرات الإنسانية" التي ينظمها الهلال الأحمر الجزائري.

وتوقعت السيدة حملاوي تواصل العملية لتشمل أكبر عدد ممكن من العائلات المعوزة و مساعدتهم لاقتناء أدوات مدرسية لصالح أبنائهم المتمدرسين, مبرزة أن القافلة التي إنطلقت اليوم من مركز الاستجابة السريعة للكوارث بسيدي راشد ستتوجه لعشر ولايات جنوبية شرقية و جنوبية غربية.

من جهته, أكد مدير توزيع الكهرباء و الغاز لولاية تيبازة, عبد الدايم مقدم, أن مجمع سونلغاز "لا يتوانى, بصفته مؤسسة مواطنة, في مد يد العون للمواطنين من خلال مثل هذا النوع من المبادرات الإنسانية التضامنية مع العائلات المعوزة و الفقيرة".