الدخول المدرسي: الحماية المدنية تضع جهازا أمنيا خاصا لتأمين الحدث

الجزائر- وضعت المديرية العامة للحماية المدنية جهازا أمنيا خاصا لمرافقة الدخول المدرسي 2024/2023 المزمع غدا الثلاثاء, وذلك بهدف تأمين الطرق التي تعرف كثافة واكتظاظا في حركة السير وتلبية طلبات النجدة, حسب ما أفاد به, اليوم الاثنين, بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر ذاته, أنه "تحسبا للدخول المدرسي 2023-2024 , تضع المديرية العامة للحماية المدنية جهازا أمنيا مرافقا خاصا بهذه المناسبة من أجل دخول مدرسي دون حوادث مرور", مشيرا إلى أن الهدف من هذا المخطط هو "تأمين منهجي للطرق التي تعرف كثافة واكتظاظا في حركة السير خاصة في المناطق الحضرية والنقاط السوداء أين تكون نسبة وقوع حوادث المرور مرتفعة مما يتطلب تدعيم التعداد البشري للتدخل على مستوى وحدات الحماية المدنية لأجل تغطية مختلف طلبات النجدة التي تتلقاها".

اقرأ أيضا : دخول مدرسي: مذكرة منهجية حول كيفية تدريس التربية المرورية

وأكد البيان, أن "الوقاية وتحسيس الأولياء والذين يعتبرون المربي الأول في مجال السلامة المرورية لأطفالهم من مختلف الأخطار المتعلقة بحوادث المرور, تمثل أولوية لها", لافتة إلى أن "فئة الأطفال في غالب الأحيان غير واعية بالأخطار التي تهددها, بحيث يظهر ذلك في سن 3 سنوات عند دخول الطفل إلى الروضة ثم يزداد الخطر عند ذهابهم إلى المدرسة بمفردهم في سن 6 سنوات ويبلغ الذروة في سن 11 و 12 سنة من عمر الطفل عند الطور المتوسط, وهذا ما يتطلب حتمية التدرج في التعلم بالنسبة للمشاة ذوي الفئات الصغرى فيما يتعلق بقواعد السلامة المرورية".

وفي هذا الصدد, تذكر الحماية المدنية أولياء التلاميذ بالنصائح والإرشادات الوقائية الواجب تقديمها وشرحها إلى أبنائهم, والمتمثلة في "استعمال ممر المشاة, وفي حال انعدامه اختيار مكان تكون فيه الرؤية جيدة في الاتجاهين ويكون مرئيا من طرف السائقين مع وجوب الحذر حتى في ممرات المشاة".

كما يجب النظر إلى اليسار واليمين ثم اليسار للتأكد من عدم وجود مركبات قادمة, التحقق في حالة وجود الإشارات الضوئية من أن الضوء الأخضر الخاص بالراجلين مشتعل.