إخماد معظم حرائق الغابات بعدة ولايات من الوطن

الجزائر - تمكن عناصر الحماية المدنية من إخماد معظم حرائق الغابات المندلعة ليلة السبت إلى الأحد في عدة ولايات عبر الوطن، على غرار بجاية، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، البليدة، البويرة والمدية.

وحسب الوضعية العامة لهذه الحرائق التي كشفت عنها مصالح الحماية المدنية اليوم الأحد على الساعة 18:30 مساءا، فقد تمت عملية الإخماد النهائي لعدة حرائق عبر مختلف الولايات، حيث تم اخماد حريقين بكل من ولايتي بجاية (1) وسكيكدة (1)، إلى جانب مواصلة عملية الحراسة بعد الإخماد على مستوى ولايات بجاية (1)، جيجل (1)، سكيكدة (2) والبويرة (1).

فيما تبقى عمليات الإخماد متواصلة --مثلما أشار إليه المصدر ذاته-- لثلاث حرائق بولاية بجاية، حريقين بولاية جيجل، 3 حرائق بتيزي وزو، حريقين بسكيكدة وحريق واحد بكل من ولايتي البليدة والمدية.

وكانت ذات المصالح قد كشفت عن إخماد 41 حريقا من أصل 59 حريقا، في ظل ظروف جوية صعبة بسبب هبوب رياح قوية، مما زاد من سرعة انتشار ألسنة النيران.

كما تبقى عناصر وفرق الحماية المدنية مجندة من أجل مكافحة حرائق غابات وأدغال وأحراش أخرى عبر عدة ولايات.