جمعيات : تنظيم أول منتدى وطني للمجتمع المدني مع الخبراء بداية اكتوبر القادم

الجزائر- أعلن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, السيد نور الدين بن براهم, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, عن تنظيم, بداية اكتوبر القادم, أول منتدى وطني يجمع المجتمع المدني مع الخبراء حول الجمعيات.

وأوضح السيد بن براهم, على هامش حضوره افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين, أن المرصد الوطني للمجتمع المدني سينظم, بداية شهر اكتوبر المقبل, اول منتدى وطني للمجتمع المدني مع الخبراء, مبرزا انه سيتناول محاور استراتيجية تشمل قانون الجمعيات، تمويل مشاريع الجمعيات, الجمعيات والحكامة المحلية و كذا الجمعيات والديناميكية الاقليمية والدولية.

وأشار السيد بن براهم أن المرصد اطلق 2.000 استشارة عبر منصته الرقمية تحمل مجموعة من الآراء سيتم عرضها على الخبراء ليتم "صياغتها في شكل تقرير يقدم للسيد رئيس الجمهورية بخصوص قانون الجمعيات".

كما أعلن انه سيتم, يوم 3 أكتوبر المقبل, اطلاق اول مركز جزائري يهتم ببناء القدرات والتدريب والتكوين و دراسة اتجاهات المجتمع المدني و تكنولوجيات الاعلام الحديثة, موضحا أن الإطلاق سيكون, في مرحلة أولى, على شكل منصة رقمية.