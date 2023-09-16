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وهران: هني يشرف على افتتاح موسم الصيد البري

  أدرج يـوم : السبت, 16 سبتمبر 2023 14:25     الفئـة : مجتمـــع
وهران: هني يشرف على افتتاح موسم الصيد البري

وهران - أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, يوم السبت بولاية وهران على الافتتاح الرسمي لموسم الصيد البري لسنة 2023-2024.

وفي كلمته بمناسبة هذه العملية التي أقيمت بغابة المسيلة (بلدية بوتليليس), ذكر الوزير أعوان الغابات ب"اتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل نشاط الصيد البري فعالا من خلال تنظيم الصيادين وتدريبهم من أجل الحصول على رخصة الصيد مع وضع و تحديد المناطق المخصصة لهذا النشاط".

وحث السيد هني الصيادين بضرورة "احترام مخطط الصيد لكل ولاية الذي يحدد فترات الصيد ومختلف أنواع الطرائد المرخص بصيدها والعدد الذي يسمح لكل صياد باصطياده".

وفي ذات السياق, دعا الوزير محافظي الغابات الى "مرافقة الصيادين من خلال التكوين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تترتب عن افتتاح موسم الصيد البري و ممارسته في ظروف حسنة مع اتخاذ كافة الترتيبات الوقائية والأمنية الخاصة بسلامة الأشخاص واحترام التوازن الإيكولوجي".

اقرأ أيضا :   المديرية العامة للغابات : وضع مخطط وطني لإنجاح موسم الصيد البري 2023-2024

كما قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالمناسبة بإطلاق رمزي لطرائد الحجلة وغرس رمزي للأشجار على مستوى غابة المسيلة.

من جهته, أكد المدير العام للغابات, طواهرية جمال, في تصريح لوأج على هامش هذه الزيارة, أنه تم تكوين 22 ألف صياد من مجموع 25 ألف صياد تم إحصاؤهم على المستوى الوطني فيما تم منح رخص الصيد لفائدة 21 ألف صياد.

وأشار ذات المسؤول إلى أنه تم إحصاء المحيطات المخصصة للصيد المتربعة على مساحة تتجاوز 511 ألف هكتار.

وذكر السيد طواهرية أنه تم خلال السنوات الأخيرة تربية هذه الأنواع من الطرائد على مستوى مراكز الصيد ومراكز تربية الحيوانات وإطلاقها في الغابات بهدف إعمار هذه المساحات الطبيعية.

آخر تعديل على السبت, 16 سبتمبر 2023 16:41
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وهران: هني يشرف على افتتاح موسم الصيد البري
  أدرج يـوم : السبت, 16 سبتمبر 2023 14:25     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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