جانت: إطلاق حملة تنظيف واسعة تستهدف المناطق السياحية والأثرية

وتم تقسيم المشاركين القادمين من عدة ولايات على غرار الجزائر وغرداية وتمنراست وجانت إلى فوجين يتنقلون على متن أكثر من 25 سيارة رباعية الدفع وشاحنة مخصصة لهذا الغرض، حيث يتجه الأول إلى منطقة تادرارت الحمراء مرورا بكل المواقع الأثرية بها، فيما يتوجه الفوج الثاني إلى منطقة إهرير بجميع مواقعها.

وأشرف على انطلاق هذه الحملة ''النوعية'' التي تم تنظيمها بالتعاون مع مديرية السياحة وجمعيات ناشطة في المجال وأصحاب المؤسسات الفندقية تحت شعار "موسم سياحي ناجح في بيئة نظيفة"، والي الولاية بن عبد الله الشايب الدور أمام مقر الولاية بحضور المتطوعين وعدد من المسؤولين المحليين.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة دعا والي الولاية إلى ضرورة استمرار مثل هذه المبادرات التي تسهم في إعطاء الصورة والوجه الحسن للمواقع السياحية للولاية مثمنا جهود كل المساهمين الساهرين على نجاح هذه الحملة.

ومن جانبه أثنى مدير السياحة والصناعات التقليدية ألمين حمادي في تصريح له لوأج على روح المواطنة لدى مسيري الوكالات السياحية في جانت, داعيا زوار هذه المواقع السياحية إلى ضرورة الحفاظ عليها من خلال الامتناع عن بعض التصرفات غير المرغوب فيها كرمي النفايات في المواقع الأثرية.

كما يهدف هذا التعاون إلى إبراز أهمية المحافظة على المواقع الأثرية والحفاظ على نظافتها ورونقها، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود الجميع بما فيهم زوار هذه المناطق والقيام بدورهم في الحفاظ عليها للاستمتاع بها والمساهمة في تعزيز السياحة في المنطقة، حسب عدد من المشاركين في هذه الحملة.