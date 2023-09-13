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المديرية العامة للغابات : وضع مخطط وطني لإنجاح موسم الصيد البري 2023-2024

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 14:31     الفئـة : مجتمـــع
المديرية العامة للغابات : وضع مخطط وطني لإنجاح موسم الصيد البري 2023-2024

الجزائر- وضعت المديرية العامة للغابات مخططا وطنيا خاصا بموسم الصيد البري 2023/2024, المرتقب افتتاحه يوم 15 سبتمبر الجاري, ضمانا لتطبيقه بفعالية, حسبما أفاد به, يوم الأربعاء ,المدير العام للغابات, جمال طواهرية.

وفي كلمته الافتتاحية خلال ترأسه، نيابة عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية, عبد الحفيظ هني, لأشغال الدورة الأولى للمجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية، الخاصة بمناقشة المسائل المتعلقة بافتتاح موسم الصيد, والمنعقدة بمقر المديرية, كشف السيد طواهرية عن "وضع مخطط وطني بمناسبة إعادة بعث نشاط الصيد في الجزائر, بشكل استثنائي بعد تعليقه لأكثر من 30 سنة", معتبرا هذه العملية "خلاصا وانتصارا للصيادين, واجراء هاما للحد من الصيد الجائر".

وتم اعداد هذا المخطط "بعد تقييم وطني للإمكانيات الصيدية المتوفرة, وطبقا للإحصائيات التي أجرتها المديرية، بالتعاون مع الصيادين المختصين, على أن تتم المصادقة عليه من طرف المجلس الذي يتولى مهمة الاصغاء وتوجيه الادارة المكلفة بالصيد و تنمية الثروة الحيوانية في البلاد"، يضيف المسؤول.

ووفقا للأرقام التي قدمها المدير العام للغابات بالمناسبة, فقد تم إحصاء، الى غاية السنة الجارية،" 27 ألف صياد متخصص في الصيد البري, منظمين في اطار 857 جمعية و موزعين عبر 44 فدرالية ولائية, منهم 22.196  خضعوا للتكوين قبل الحصول على شهادة تأهيل لحيازة رخصة الصيد".

وتم في هذا الإطار منح، الى غاية اليوم، " 21.586 رخصة صيد على المستوى الوطني و توزيع 18.922 اجازة صيد على مستوى المحافظات الولائية".

كما تم تحديد المناطق المخصصة للصيد وضبط حدودها على مستوى 36 ولاية و 392 قطعة أرض قابلة للإيجار تغطي مساحة اجمالية تبلغ 577.511 هكتار.

وبالمناسبة , دعا  السيد طواهرية الصيادين الى "ضرورة تطبيق واحترام القوانين المتعلقة بنشاط الصيد والحفاظ على الثروة الحيوانية التي تعد مسؤولية الجميع، مع الصيد العقلاني للطرائد, خاصة بعد موجة حرائق الغابات التي شهدتها البلاد مؤخرا و التي أدت الى فقدان العديد من أنواع الطرائد.

وبخصوص المساحة التي مستها الحرائق التي شهدتها البلاد خلال السنة الجارية، كشف المدير العام للغابات, في تصريح صحفي, أنها "بلغت 33 ألف هكتار, مشيرا الى أنه تم تسجيل انخفاض في عدد اندلاع الحرائق هذه السنة", مرجعا ذلك إلى" الميكانيزمات الفعالة التي وضعتها الدولة وكذا مخطط مكافحة الحرائق الذي أثبت نجاعته، فضلا عن وعي السكان القاطنين بالمناطق المجاورة للغابات".

آخر تعديل على الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 15:50
كلـمات مفتـاحيــة :
المديرية العامة للغابات : وضع مخطط وطني لإنجاح موسم الصيد البري 2023-2024
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 14:31     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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