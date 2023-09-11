سوناطراك تمنح 60 حافلة مدرسية لفائدة تلاميذ المناطق المعزولة

وجرى حفل تسليم هذه الهبة بمقر المديرية العامة لسوناطراك, تحت اشراف كل من وزير الطاقة و المناجم, محمد عرقاب و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, ابراهيم مراد ووزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد.

وتم في هذا الصدد, توقيع اتفاقية التبرع من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار و الامين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية, عديل حميميد, بحضور رؤساء عدد من المجالس الشعبية للبلديات المعنية وكذا إطارات من الوزارات ومن سوناطراك.

وحسب الشروحات المقدمة بهذه المناسبة, فان هذه المبادرة تندرج في إطار الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس سوناطراك و تتزامن مع مقربة الدخول المدرسي.

وأوضح المجمع انه تم تجسيد هذه المبادرة بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية, لا سيما فيما يتعلق بإعداد قائمة البلديات المستفيدة من هذا التبرع.

كما اضاف انها " تتماشى بشكل تام مع الاستراتيجية الشاملة للاستثمار الاجتماعي لسوناطراك, والتي تهدف إلى المساهمة في تطوير وتحسين الظروف المعيشية لمواطنينا في جميع انحاء البلاد".

و في هذا الصدد, لفت الى ان هذه العملية تعبر عن "رغبة سوناطراك في ان تكون مساهما نشطا وملتزما لتحقيق رفاهية السكان في المناطق المعزولة". كما أنه يعزز تصميم سوناطراك وعزمها, بصفتها مؤسسة مواطنة على دعم المشاريع الاجتماعية ذات الوقع والتأثير القوي محليا والتي تعود بالنفع على مجمل المجتمع الوطني, يضيف المصدر ذاته.

وبهذه المناسبة, أكد السيد عرقاب على ان هذه المبادرة الممولة من قبل مجمع سوناطراك, والتي تتماشى مع الإستراتيجية الشاملة للاستثمار الاجتماعي لسوناطراك, تهدف إلى ضمان أريحية أكثر للتلاميذ المتمدرسين القاطنين خاصة بمناطق الظل والمناطق المعزولة.

كما تهدف الى التكفل بمستلزمات التمدرس السليم وتحسين المردود المدرسي وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال, يضيف وزير الطاقة و المناجم.

كما ثمن السيد عرقاب "التزام سوناطراك وعملها على تحقيق تنمية مستدامة مسؤولة وملموسة وعلى وجه الخصوص اتجاه أجيال المستقبل".

من جهته, اعتبر السيد مراد ان مبادرة سوناطراك "التفاتة محمودة طيبة تجسد معاني التكافل الوطني و المساهمة الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية الجزائرية", مبرزا انها ستسهم "في تدعيم النقل المدرسي وتعزيز الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية في سبيل تحسين ظروف التكفل بأبنائنا المتمدرسين".

و لفت الى انها تأتي بالتزامن و اللمسات الأخيرة للتحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي 2023-2024, الذي يشكل "إحدى الأولويات الراهنة للسلطات العمومية, التي ترفع تحدي التحسين المتواصل لظروف التمدرس و التحصيل الدراسي, كأحد الالتزامات الأساسية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".

من جانبه, اثنى وزير التربية الوطنية على مجهودات مجمع سوناطراك كمؤسسة وطنية و مواطنة من خلال منحها 60 حافلة تضاف للحضيرة الوطنية الحالية لحافلات النقل المدرسي قصد ضمان نقل وافي و كافي للتلاميذ, مذكرا بمجهودات سوناطراك لتدعيم قطاع التربية الوطنية من خلال عدة عمليات.

كما اشاد السيد بلعابد بمجهودات وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لتوفير كل الإمكانيات لإنجاح الدخول المدرسي الذي سيكون في 19 سبتمبر الجاري.