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تسخير الإمكانيات اللازمة لإنجاح الدخول المدرسي القادم لذوي الاحتياجات الخاصة

  أدرج يـوم : الأحد, 10 سبتمبر 2023 16:32     الفئـة : مجتمـــع
تسخير الإمكانيات اللازمة لإنجاح الدخول المدرسي القادم لذوي الاحتياجات الخاصة

الجزائر - أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة, كوثر كريكو, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, أنه تم تسخير الامكانيات واتخاذ الاجراءات اللازمة على مستوى المؤسسات المتخصصة في التربية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للقطاع لإنجاح الموسم الدراسي 2023-2024.

وفي تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقدية قادتها إلى بعض المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع بالعاشور والرويبة, للوقوف على تحضيرات الدخول المدرسي لهذه الفئة, أوضحت السيدة كريكو أن القطاع سخر "كافة الامكانيات واتخذ الاجراءات اللازمة للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة, وذلك بمناسبة الدخول المدرسي المقبل".

وفي ذات السياق, أبرزت أن العدد الاجمالي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين للموسم الدراسي 2023-2024 "يفوق 30 ألف طفلا معاقا, سيما, أطفال ذوي الإعاقة السمعية, البصرية والحركية, موزعين على 239 مؤسسة متخصصة في التربية والتعليم التابعة لقطاع التضامن الوطني و17 ملحقة إلى جانب 1.194 قسم خاص".

وفيما يتعلق بالتأطير التربوي, أبرزت السيدة كريكو أن الطاقم البيداغوجي بالمؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع يشمل "أزيد من 15 ألف مؤطر, من بينهم أساتذة ومربين وأخصائيين نفسانيين ومساعدين اجتماعيين, من أجل المرافقة والتكفل البيداغوجي والنفسي بفئة ذوي الإعاقة".

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وبخصوص الوسائل البيداغوجية, أكدت الوزيرة أن القطاع "يوفر التجهيزات والوسائل البيداغوجية اللازمة بهذه المؤسسات المتخصصة, قصد تسهيل التحصيل الدراسي لذوي الاحتياجات الخاصة, كالدعائم البيداغوجية والكتب المدرسية, من بينها, تلك المطبوعة بالبراي لفائدة ذوي الإعاقة البصرية, وفي كل المواد, على غرار كتاب مادة اللغة الانجليزية المخصص للسنة الرابعة ابتدائي".

وبنفس المناسبة, أشارت السيدة كريكو الى أنه "تم تخصيص ميزانية لتوفير ما يفوق 170 ألف حقيبة مدرسية على المستوى الوطني لفائدة أطفال من العائلات المعوزة المسجلة بقطاع التضامن الوطني وفقا للتحقيقات الاجتماعية التي تقوم بها الخلايا الجوارية".

ومن جهة أخرى, أشارت إلى أن قطاع التضامن الوطني ينخرط في حملة تنظيف وتجميل المؤسسات التربوية, تحسبا للدخول المدرسي 2024/2023, مبرزة أنه ستبرمج دروس نموذجية في مجال البيئة والتربية المرورية بالمؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع مع الدخول المدرسي المقبل.

آخر تعديل على الأحد, 10 سبتمبر 2023 17:54
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تسخير الإمكانيات اللازمة لإنجاح الدخول المدرسي القادم لذوي الاحتياجات الخاصة
  أدرج يـوم : الأحد, 10 سبتمبر 2023 16:32     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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