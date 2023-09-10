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بلمهدي يكرم المتوج بالرتبة الثانية في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

  أدرج يـوم : الأحد, 10 سبتمبر 2023 15:41     الفئـة : مجتمـــع
بلمهدي يكرم المتوج بالرتبة الثانية في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

الجزائر- كرم وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, القارئ, سعد سليم, المتوج بالرتبة الثانية في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها ال43, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن السيد بلمهدي "كرم اليوم 10 سبتمبر 2023 بمقر الوزارة, القارئ سعد سليم, المتوج بالرتبة الثانية في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير, رواية ودراية, في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها ال43, التي شاركت فيها 117 دولة".

آخر تعديل على الأحد, 10 سبتمبر 2023 16:19
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بلمهدي يكرم المتوج بالرتبة الثانية في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم
  أدرج يـوم : الأحد, 10 سبتمبر 2023 15:41     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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