حملة وطنية لنظافة المحيط المدرسي: حملات واسعة بالمؤسسات التربوية بولايات غرب البلاد

وهران - تشهد مختلف ولايات غرب البلاد يوم السبت حملات تنظيف وتزيين واسعة للمؤسسات التربوية ومحيطها في سياق التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل 2023 ـ 2024 وهذا تحت شعار "دخول مدرسي في محيط نظيف".

فبمعسكر أعطت السلطات المحلية لدائرة معسكر إشارة انطلاق هذه الحملة من المدرسة الابتدائية "يناير عبد القادر" لعاصمة الولاية حيث تشمل المبادرة تنظيف المرافق التربوية ومحيطها الخارجي مع إزالة الحشائش اليابسة وتهيئة المساحات الخضراء وتزيين فضاءاتها الخارجية وواجهات المدارس الابتدائية برسومات توعوية تحث على المحافظة على نظافة الهياكل التربوية والمحيط.

وتسجل العملية مشاركة ملفتة للجمعيات المحلية ولجان الأحياء فضلا على مواطنين متطوعين الذين ساهموا في تنظيف وتزيين المؤسسات التربوية تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، حيث أشار رئيس لجنة حي "500 مسكن" لمعسكر قادة بوسكري لوأج أن حملات النظافة هذه تساهم في ترسيخ ثقافة بيئية لدى المواطنين وتكريس العمل التطوعي البيئي لدى الجمعيات ولجان الأحياء.

وأبرز رئيس جمعية "الأمير عبد القادر" لحماية البيئة لمعسكر بن عمومر الهاشمي لوأج أنه من واجب جمعيته المشاركة في هذه الحملة بغية الحفاظ على نظافة وجمال المؤسسات التربوية ومحيطها الخارجي مما من شانه تحضير جيد لاستقبال التلاميذ.

وللإسهام في إنجاح هذه الحملة بادرت المؤسستان العموميتان لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات الصلبة الحضرية والمكلفة بالتنظيف وجمع ونقل النفايات بتسخير أزيد من 200 عون للنظافة و20 شاحنة لرفع النفايات.

وتستهدف حملة تنظيف المؤسسات التربوية كافة البلديات ال 47 لولاية معسكر حيث ستتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل وفق مصالح الولاية.

أما بمستغانم فتعرف الحملة مشاركة واسعة لعدة فاعلين تحسبا للدخول المدرسي حيث أفادت مديرة التربية حسيبة صرموم التي أشرفت على انطلاق الحملة في يومها الثاني بالقطب الحضري الجديد بالحشم ببلدية صيادة أن هذه العملية التي انطلقت أمس الجمعة وتتواصل إلى غاية 18 سبتمبر الجاري تهدف إلى تهيئة المؤسسات التربوية ومحيطها وتحضيرها لاستقبال التلاميذ بالتوازي مع نشر ثقافة المحافظة على البيئة على مدار السنة.

ومن جهته أكد المدير الولائي للبيئة نور الدين عبد الصدوق في تصريح ل/وأج أن الحملة شملت في يوميها الأول والثاني 67 مدرسة ابتدائية و10 متوسطات ببلدية مستغانم إضافة إلى المدارس والمؤسسات الأخرى المبرمجة اليوم ببلدية صيادة والبلديات الأخرى.

كما تتواصل بسيدي بلعباس حملة التنظيف والتزيين الواسعة التي انطلقت أمس الجمعة عبر عدة مؤسسات تربوية تحت إشراف والي الولاية سمير شيباني حيث تعرف مشاركة مصالح البلديات والدوائر ومديرية التربية والكشافة الإسلامية الجزائرية والمجتمع المدني مع تسخير امكانيات بشرية ومادية هامة.

ولدى وقوفه على عملية تنظيف وتهيئة مدرسة "زازو عبد القادر" بوسط مدينة سيدي بلعباس ، أسدى الوالي تعليمات من أجل تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية من طرف المؤسسات والإدارات المعنية والوقوف على النقائص المسجلة وتهيئة المدارس ومحيطها لتكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في أحسن الظروف.

أما بالبيض فقد تواصلت اليوم السبت لليوم الثاني حملة التنظيف والتزيين الواسعة التي تستهدف المؤسسات التربوية عبر جميع بلديات الولاية حسبما أستفيد لدى مصالح الولاية.

وكشف مدير التربية عبد الباسط قريشي لوأج في هذا الصدد أن هذه الحملة قد مست خلال هذين اليومين ما يقارب 290 مؤسسة تربوية للأطوار التعليمية الثلاثة.

من جانبها تمكنت مصالح بلدية تيارت بالتعاون مع عدة هيئات وجمعيات من تنظيف 15 مؤسسة تربوية ابتدائية ومحيطها خلال يومي الجمعة وصباح اليوم السبت حسب رئيس الدائرة بمشاركة عمال البلدية ومؤسسة تيارت نظافة ومؤسسة تسيير مراكز الردم التقني إضافة الى مساهمة الكشافة الإسلامية الجزائرية وبعض أعضاء لجان الأحياء وجمعيات أولياء التلاميذ.

وأبرز نفس المسؤول أن السلطات المحلية باشرت قبل أسبوعين حملة محلية لنظافة كل أحياء المدينة بما في ذلك المدارس الابتدائية حيث تم منذ بدء العملية التكفل بحوالي 60 مدرسة من أصل 94 تتوفر عليها عاصمة الولاية.

كما أكدت مصالح الولاية أن البلديات ال 41 الأخرى للمنطقة تشهد تجسيد نفس العمليات لإنجاح هذه الحملة الوطنية.

وتشمل هذه الحملة الوطنية للتنظيف والتزيين بغليزان والتي أشرفت عليها السلطات المحلية من مدرسة "الشهيد عبدلي جيلالي" بعاصمة الولاية أزيد من 400 مدرسة إبتدائية بالولاية .

وقد سخرت لهذه العملية كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة وذلك بمشاركة عدة قطاعات ومصالح على غرار المصالح التقنية لبلدية غليزان وديوان الترقية والتسيير العقاري ودار البيئة (المطمر) وجمعيات.