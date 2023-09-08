القارئ سليم سعد يتوج بالمرتبة الثانية في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

واعتبر القارئ سعد، في حديثه عن هذا التتويج لدى استقباله بمدينة الجلفة بعد عودته من المملكة العربية السعودية ليلة الخميس إلى الجمعة، أن الشرف الذي ناله من هذا الفوز هو "رفع مكانة الجزائر عاليا في المحافل الدولية، لاسيما من خلال هذه المسابقة التي كان فيها للجزائر حضور ونجاح مشرف".

وقد فاز ممثل الجزائر في هذه المسابقة التي نظمت في الفترة الممتدة ما بين 25 أغسطس و 6 سبتمبر الجاري، بالمرتبة الثانية في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد خلال هذه المسابقة التي احتضنتها المملكة العربية السعودية بحضور 166 مشاركا من 117 دولة.

وحظي ابن مدينة الجلفة، صاحب ال27 سنة، باستقبال متميز، حيث تقاسم معه الحضور فرحة فوزه المستحق نظير جهده ومثابرته في حفظ القرآن وتلاوته وتجويده، الأمر الذي كان مصدر فخر واعتزاز لمن كان في استقباله من أعيان وشيوخ المنطقة وكذا مدير الشؤون الدينية والأوقاف وعدد من أئمة الولاية ومدرسي القرآن.