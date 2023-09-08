الاحتفال برأس السنة الأمازيغية: اللجنة الوطنية التنظيمية تعقد اجتماعها الثاني التحضيري بالعاصمة

الجزائر - عقدت اللجنة الوطنية التنظيمية لفعاليات الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة (2974) اجتماعها الثاني أمس الخميس بالجزائر العاصمة برئاسة الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، حسب ما أورده اليوم الجمعة بيان للمحافظة.

وأوضح نفس المصدر أنه "مواصلة للتحضيرات الجارية التي تقوم بها المحافظة السامية للأمازيغية استعدادا للاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2974 بالموازاة مع مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الرابعة، ترأس السيد سي الهاشمي عصاد، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، صبيحة الخميس بالمدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين بنيان، ثاني اجتماع للجنة الوطنية التنظيمية المتعلقة بهذه الفعاليات الرسمية والوطنية المزمع تنظيمهما بالجزائر العاصمة من 9 الى 12 جانفي 2024 تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".

وقد تم بالمناسبة --يضيف البيان-- "مناقشة وإثراء مشروع برنامج الفعاليات المقترح من قبل هيئتنا مع تحديد مختلف المهام والإسهامات المنتظرة من قبل كل الشركاء المعنيين بهذه التظاهرة مع دراسة إمكانية توسيع دائرة النشاطات في العديد من الفضاءات المتاحة بالعاصمة بغية تمكين مختلف الفاعلين في الحقل الثقافي والعلمي من المشاركة الفعالة في هذه التظاهرة".

للإشارة فقد عقد أول اجتماع لهذه اللجنة في الفاتح من شهر أغسطس المنصرم وحضره ممثلون عن العديد من الدوائر الوزارية والهيئات الرسمية بغية "إنجاح هذه الفعاليات الوطنية الرسمية في موعدها المحدد"، وفقا لذات المصدر.