موسم الاصطياف: تسجيل 14 حالة غرق في الشواطئ والمجمعات المائية خلال الأسبوع المنصرم

الجزائر - سجلت مصالح الحماية المدنية 14 حالة وفاة غرقا من بينها 10 حالات على مستوى شواطئ البحر، وهذا خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 سبتمبر الجاري.

وأوضح المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، الملازم أول يوسف عبدات، في تصريح لوأج، أن مصالح الحماية المدنية سجلت خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 سبتمبر الجاري 14 حالة وفاة غرقا، مشيرا الى أن الأمر يتعلق ب 10 حالات على مستوى شواطئ البحر و 4 حالات بالمجمعات المائية.

وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع عدد الأشخاص المتوفين غرقا منذ الفاتح يونيو المنصرم إلى 282 حالة، 209 منهم على مستوى الشواطئ و 73 حالة في المجمعات المائية.

وأضاف ذات المسؤول أن عدد تدخلات الحماية المدنية على مستوى الشواطئ بلغ منذ بداية موسم الاصطياف 72.179 تدخل تم خلاله إنقاذ 47.513 شخص من الغرق.