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حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 398 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 07 سبتمبر 2023 13:24     الفئـة : مجتمـــع
حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 398 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر - لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 398 آخرون بجروح إثر وقوع 330 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر, حسب ما أفادت به, اليوم الخميس, حصيلة لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح البيان أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ(-47) وفي عدد الجرحى بـ(-60) وكذا في عدد الوفيات بـ(-5).

وأشار نفس المصدر إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96% نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, واضعة تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

آخر تعديل على الخميس, 07 سبتمبر 2023 14:00
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حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 398 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 07 سبتمبر 2023 13:24     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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