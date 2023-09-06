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حديقة التجارب بالحامة: أكثر من مليون و600 ألف زائر منذ بداية السنة الجارية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 سبتمبر 2023 16:32     الفئـة : مجتمـــع
حديقة التجارب بالحامة: أكثر من مليون و600 ألف زائر منذ بداية السنة الجارية

الجزائر - تجاوز عدد الاشخاص الذين توافدوا على حديقة التجارب بالحامة (العاصمة), منذ بداية السنة والى غاية نهاية شهر اغسطس المنصرم, مليون و600 ألف زائر من مختلف الفئات العمرية, حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء مدير المؤسسة.

وأوضح السيد عبد الكريم بولحية في تصريح لوأج, أن عدد زوار حديقة التجارب منذ الفاتح يناير الى غاية 31 اغسطس بلغ "1.683.135 منهم 1.192.879 زائر من فئة الكبار و 276.216 من فئة الصغار وكذا 214.040 من فئة المجموعات" المتمثلة في المجموعات الكشفية, دور الشباب, رياض الأطفال والنوادي وكذا أطفال الجنوب من المصطافين.

وسجلت حديقة التجارب هذه الصائفة, أي بين يونيو وأغسطس "ما لا يقل عن 926.203 زائر", كما عرفت هذه الفترة الصيفية تنظيم العديد من النشاطات التربوية الترفيهية للأطفال على وجه الخصوص, تتمثل في الالعاب البهلوانية, ورشات للرسم, معرض للحرفيين, بالإضافة الى الورشات البيئية التحسيسية, حسب ذات المسؤول.

آخر تعديل على الأربعاء, 06 سبتمبر 2023 16:36
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حديقة التجارب بالحامة: أكثر من مليون و600 ألف زائر منذ بداية السنة الجارية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 سبتمبر 2023 16:32     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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