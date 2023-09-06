الشلف: اختتام فعاليات الدفعة الثانية من المخيمات الصيفية الشبابية المتخصصة

الشلف - اختتمت يوم الثلاثاء فعاليات الدفعة الثانية من المخيمات الصيفية الشبابية المتخصصة بعنوان "النوادي الجامعية" الموجهة لفئة الطلبة المنخرطين في النوادي العلمية الجامعية، والتي جرت على مستوى الإقامة الجامعية 500 سرير ببلدية تنس، شمال الشلف.

ومست هذه المبادرة التي نظمها المجلس الأعلى للشباب تحت شعار "معا نحو تشبيك الجهود لتحقيق مواطنة فاعلة" 250 طالبا ينشطون عبر 120 ناديا جامعيا من مختلف مناطق الوطن، و توجت بمخرجات من شأنها تأطير و تعزيز المشاركة الفعالة لهذه الفئة في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق أوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب و المنسق العام للمخيمات الشبابية المتخصصة، بلعيدوني محمد الأمين، أن فعاليات المخيم الثاني "توجت بعدة توصيات من أهمها إنشاء الشبكة الوطنية للنوادي الجامعية التي ستكون ضامنا لتنسيق الجهود بين النوادي الجامعية عبر القطر الوطني".

كما سيتم - وفقا للمتحدث - " تشكيل ثلاث لجان متخصصة لإعداد القوانين المنظمة للنوادي الجامعية، البرنامج التدريبي و نشاطات الشبكة الوطنية للنوادي الجامعية و كذا تقديم مقترحات و إجراءات متعلقة بالإصلاحات الجامعية".

للإشارة أقيمت خلال الأسبوع الفارط بذات الإقامة الجامعية ببلدية تنس فعاليات الدفعة الأولى للمخيمات الصيفية الشبابية بعنوان "مخيم رواد المِهن" الموجهة لمتربصي وخريجي مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين، فيما سيتم تنظيم "مخيم الشباب المتطوع" وكذا "مخيم صناع المحتوى"، خلال قادم الأيام، حسب المنظمين.