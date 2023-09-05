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فلاحة: الافتتاح الرسمي لموسم الصيد البري 2023-2024 في 15 سبتمبر الجاري

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 18:59     الفئـة : مجتمـــع
فلاحة: الافتتاح الرسمي لموسم الصيد البري 2023-2024 في 15 سبتمبر الجاري

الجزائر - اعلنت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، عن الافتتاح الرسمي لموسم الصيد البري 2023-2024 في 15 سبتمبر الجاري.

و ذكرت الوزارة في  بيان لها أنه "بمقتضى القانون رقم 07-04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق لـ 14 أوت سنة 2004 و المتعلق بالصيد، و تنفيذا لنصوصه التطبيقية، وبصفتها تتولى رئاسة المجلس الأعلى للصيد و الثروة الصيدية، تعلن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية عن موعد افتتاح نشاط الصيد لموسم 2023-2024، ابتداء من تاريخ 15 سبتمبر 2023، على حسب مخطط الصيد لكل ولاية و الذي يحدد فترات الصيد، مختلف أنواع الطرائد المرخص بصيدها، والعدد الذي يسمح لكل صياد باصطياده".

كما أوضحت أنه في إطار إعادة بعث نشاط الصيد في الجزائر، قامت الوزارة من خلال المديرية العامة للغابات، باتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل النشاط فعالا، لاسيما من خلال  تنظيم الصيادين وتدريبهم للحصول على رخصة الصيد, تنصيب المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية مع البدء في أشغاله, تحديد مناطق الصيد المخصصة للإيجار بالمزارعة و ضبط حدودها, الى جانب إعداد مخطط الصيد.

كما دعت محافظي الغابات في هذا الاطار لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لافتتاح موسم الصيد و ممارسته في ظروف حسنة، مع اتخاذ كافة الترتيبات الوقائية والأمنية الخاصة بسلامة الأشخاص واحترام التوازن الإيكولوجي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 19:05
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فلاحة: الافتتاح الرسمي لموسم الصيد البري 2023-2024 في 15 سبتمبر الجاري
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 18:59     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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