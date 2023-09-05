معرض الدخول المدرسي بالعاصمة: توفير مستلزمات مدرسية من المنتج إلى المستهلك بأسعار تنافسية

الجزائر - تميز معرض الدخول المدرسي "لمسيد" في طبعته الثانية و الذي افتتح أبوابه للجمهور ابتداء من اليوم الثلاثاء بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، بتوفير مختلف المنتوجات و اللوازم والأدوات المدرسية بأسعار تنافسية و ذلك بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2024.

وقد شارك في هذا المعرض الذي يأتي تحت شعار "كلنا من أجل التلميذ" والممتد لغاية 20 سبتمبر الجاري، قرابة 40 عارضا قدموا مختلف المستلزمات المدرسية والمكتبية المحلية بما فيها الحقائب المدرسية بأسعار المصنع.

وقد اقترح العارضون مختلف المستلزمات يأتي على رأسها الكراريس ومختلف الأقلام والحقائب و لوازم الرسم و الأغلفة و الغراء و المقلمات و غيرها من اللوازم المدرسية و المكتبية إضافة إلى عرض مختلف الأغذية على شكل لومجات مغلفة يمكن للتلاميذ أن يحملونها في حقائبهم.

وإلى جانب الإنتاج المحلي لمختلف المستلزمات المدرسية، على غرار الكراريس من مختلف الاحجام التي استقطبت اهتمامهم, تم عرض منتوجات مستوردة بأسعار مقبولة, حسب بعض الأولياء .

وتنتج الجزائر محليا الكراس بنسبة 100 بالمائة حيث يقدر سعر الكراس 64 صفحة ب 60 دج و 96 صفحة ب 80 دج فيما بلغ سعر كراس 300 صفحة، 500 دج.

أما بخصوص سعر السيالة ذات الصنع المحلي، فيتراوح ما بين 10 و20 دج فيما يتراوح سعر السيالة المستوردة ما بين 30 و 120 دج-حسب العارضين- الذين أكدوا ان الهدف الأساسي من مشاركتهم هو الاقتراب أكثر من المستهلك واقتراح أسعار المصنع و هي أسعار في متناوله.

إقرأ أيضا: معرض الدخول المدرسي "لمسيد" : انطلاق فعاليات الطبعة الثانية بمشاركة 40 عارضا وبالتقرب من زوار هذا المعرض، تبين أنهم جاءوا من مختلف ولايات الوطن، حيث اقتنى السيد محمد القادم من بلدية جدالة بولاية البويرة حقائب مدرسية لأولاده الثلاث معتبرا أن الأسعار جد مقبولة (1500 دج للحقيبة) نظرا للجودة العالية لهذه الحقائب ذات الصنع المحلي.

وأكدت السيدة حنيفة من العاصمة أم ل3 أطفال متمدرسين بطوري الابتدائي والمتوسط أن هذا المعرض يقترح أسعار مقبولة تمكنها من اقتناء كل المستلزمات لأولادها الثلاث.

أما السيدة فاطمة القادمة من بومرداس مع زوجها، فقد جذبتها أسعار الكتب الخارجية التي تتضمن تمارين و اختبارات محلولة للطورين الابتدائي و المتوسط حيث تضمن المعرض عددا لابأس به من العارضين من أصحاب دور الكتب الذين يقترحون هذا المنتوج بأسعار تنافسية (من 200 إلى 320 دج بالنسبة للطور الابتدائي و من 300 إلى 380 دج بالنسبة للطور المتوسط).

يذكر أنه تم تخصيص مساحات ترفيهية متنوعة بين المطالعة والتلوين بهذا المعرض بالإضافة الى ورشات تعليم اللغات لفائدة الأطفال ناهيك عن مشاركة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية في هذا الحدث بغرض تمكين الأولياء من اقتناء مختلف الكتب بأسعار مقبولة.