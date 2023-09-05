معرض الدخول المدرسي "لمسيد" : انطلاق فعاليات الطبعة الثانية بمشاركة 40 عارضا

وتعرف هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة الى غاية 20 سبتمبر تحت شعار" كلنا من أجل التلاميذ" عرض مختلف المستلزمات المدرسية, محلية الصنع والمستوردة, من أدوات وكتب بأسعار "تنافسية ومعقولة", حسب المنظمين.
كما يشارك في هذا الحدث, المنظم تحسبا للدخول المدرسي 2023-2024, العديد من مدارس تعليم اللغات الأجنبية و دروس الدعم.
وأشرف على افتتاح هذا المعرض الأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات, الهادي بكير, نيابة عن وزير القطاع, الطيب زيتوني, رفقة المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها والمدير العام للرقابة وقمع الغش على مستوى الوزارة, وكذا المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس).
وبالمناسبة, أكد السيد بكير على "ضرورة توفير المستلزمات المدرسية بوفرة وبأسعار تنافسية", مبرزا أنه تم, الى حد الآن, الانطلاق في تنظيم 78 معرض خاص بالأدوات و المستلزمات المدرسية من أصل 97 معرض تمت برمجتها على المستوى الوطني تحسبا للدخول المدرسي.
وبالإضافة الى تشديده على الأسعار التنافسية التي "يجب أن تسوق بها المنتوجات طيلة مدة تنظيم هذه المعارض", اشاد الأمين العام بنوعية "المنتجات المحلية المعروضة".
جدير بالذكر أن معرض الدخول المدرسي "لمسيد" منظم من قبل المؤسسة الجزائرية للمعارض فرع مجمع "صافكس", برعاية وزير التجارة وترقية الصادرات.