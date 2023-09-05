Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

معرض الدخول المدرسي "لمسيد" : انطلاق فعاليات الطبعة الثانية بمشاركة 40 عارضا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 13:55     الفئـة : مجتمـــع
معرض الدخول المدرسي &quot;لمسيد&quot; : انطلاق فعاليات الطبعة الثانية بمشاركة 40 عارضا

الجزائر- انطلقت, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, فعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدخول المدرسي "لمسيد", المنظم بقصر المعارض "صافكس" الصنوبر البحري, بمشاركة 40 عارضا.

وتعرف هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة الى غاية 20 سبتمبر تحت شعار" كلنا من أجل التلاميذ" عرض مختلف المستلزمات المدرسية, محلية الصنع والمستوردة, من أدوات وكتب بأسعار "تنافسية ومعقولة", حسب المنظمين.

كما يشارك في هذا الحدث, المنظم تحسبا للدخول المدرسي 2023-2024, العديد من مدارس تعليم اللغات الأجنبية و دروس الدعم.

وأشرف على افتتاح هذا المعرض الأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات, الهادي بكير, نيابة عن وزير القطاع, الطيب زيتوني, رفقة المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها والمدير العام للرقابة وقمع الغش على مستوى الوزارة, وكذا المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس).

وبالمناسبة, أكد السيد بكير على "ضرورة توفير المستلزمات المدرسية بوفرة وبأسعار تنافسية", مبرزا أنه تم, الى حد الآن, الانطلاق في تنظيم 78 معرض خاص بالأدوات و المستلزمات المدرسية من أصل 97 معرض تمت برمجتها على المستوى الوطني تحسبا للدخول المدرسي.

وبالإضافة الى تشديده على الأسعار التنافسية التي "يجب أن تسوق بها المنتوجات طيلة مدة تنظيم هذه المعارض", اشاد الأمين العام بنوعية "المنتجات المحلية المعروضة".

جدير بالذكر أن معرض الدخول المدرسي "لمسيد" منظم  من قبل المؤسسة الجزائرية للمعارض فرع مجمع "صافكس", برعاية وزير التجارة وترقية الصادرات.

كلـمات مفتـاحيــة :
معرض الدخول المدرسي "لمسيد" : انطلاق فعاليات الطبعة الثانية بمشاركة 40 عارضا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 13:55     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.05

بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يشرع في زيارة عمل الى تركيا الأربعاء

23.09.05

سوناطراك: انطلاق مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد بحقل حاسي مسعود

23.09.05

الطبعة السادسة من مهرجان أدب و سينما المرأة بسعيدة من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري

23.09.05

كرة القدم داخل القاعة/ كأس افريقيا للأمم: المنتخب الجزائري في تربص من 10 الى 20 سبتمبر

23.09.05

تحويلات جامعية: إمكانية اطلاع الطلبة على النتائج عبر نفس الموقع الذي أودع فيه الطلب

23.09.05

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى بولندا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.05

وزارة العدل تنبه إلى أن حسابيها عبر فايسبوك وتويتر الموثقين بالشارة الزرقاء هما صفحتاها…

23.09.04

رئيس الجمهورية يعزي عائلات ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق من ولايتي تلمسان والبيض

23.09.04

قوجيل يدعو إلى تمتين الجبهة الداخلية تجسيدا لمبادرة رئيس الجمهورية

23.09.04

الدخول المدرسي سيكون يوم الثلاثاء 19 سبتمبر

23.09.04

إسبانيا: اعتقال عدد من المغربيين لتورطهم في جريمة سيبرانية

23.09.05

فلاحة-تجارة : اجتماع اللجنة القطاعية المكلفة بضمان وفرة المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك