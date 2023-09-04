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"إيتوزا" تشرع في تطبيق برنامج الموسم الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 سبتمبر 2023 19:33     الفئـة : مجتمـــع
&quot;إيتوزا&quot; تشرع في تطبيق برنامج الموسم الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء

الجزائر - سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر "ايتوزا" برنامجا خاصا بمناسبة موسم الشتاء القادم، والذي سيكون في الخدمة ابتداء من يوم غد الثلاثاء، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين، بيان لهذه المؤسسة العمومية.

وأفاد البيان أنه " تحسبا للدخول الاجتماعي 2023- 2024 سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها +إيتوزا+ برنامجا خاصا للموسم الشتوي يدخل حيز التطبيق ابتداء من غد الثلاثاء".

وأوضحت المؤسسة العمومية بخصوص الخدمة الصباحية انها تنطلق من الساعة 05سا 40د صباحا وتدوم الى غاية الساعة 19سا 30د مساءا لتغطية 129 خط بواسطة 334 حافلة، بمعدل توقيت للرحلات يقدر ب 30 دقيقة بين كل رحلة.

وذكرت "ايتوزا" بشأن الخدمة الليلية انها تنطلق من الساعة 18سا 50د وتدوم إلى غاية الساعة 00سا 50د بتغطية 19خط بواسطة 19 حافلة.

أما فيما يتعلق ببرنامج عطلة نهاية الاسبوع، خصصت "ايتوزا"  ليوم الجمعة138 حافلة لتغطية 129 خط، ويوم السبت 220 حافلة لتغطية 129 خط.

آخر تعديل على الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 08:39
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"إيتوزا" تشرع في تطبيق برنامج الموسم الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 سبتمبر 2023 19:33     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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