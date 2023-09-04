المجلس الأعلى للشباب: افتتاح فعاليات الدفعة ال2 من المخيمات الصيفية الشبابية المتخصصة

الجزائر- أشرف رئيس المجلس الأعلى للشباب, مصطفي حيداوي, مساء أمس الأحد بتنس (ولاية الشلف), على افتتاح فعاليات الدفعة الثانية من المخيمات الصيفية الشبابية المتخصصة, والتي تشمل فئة الطلبة المنخرطين في النوادي الجامعية من مختلف ولايات الوطن.

وأوضح بيان للمجلس أن افتتاح الدفعة الثانية من هذه المخيمات تأتي "مواصلة لبرنامج المخيمات الصيفية الشبابية المتخصصة التي يشرف عليها المجلس الأعلى للشباب بالإقامة الجامعية 500 سرير بمدينة تنس (ولاية الشلف), في الفترة الممتدة ما بين 29 أوت و15 سبتمبر 2023", والتي تشمل فئة الطلبة المنخرطين في النوادي الجامعية من مختلف ولايات الوطن.

وفي كلمة له بهذه المناسبة, أشار السيد حيداوي إلى "دور النوادي العلمية الجامعية في تنمية الحس بالمسؤولية الاجتماعية لدى الطلبة الجامعيين وكذا تبيان أهمية هذه المسؤولية كمدخل لبناء شخصية الطالب والارتقاء به إلى صفة المواطن الايجابي المسؤول الملتزم بقضايا مجتمعه وبلده والعمل على تطويرها".

ومن أجل تحقيق ذلك --يضيف ذات المصدر-- بادر المجلس الأعلى للشباب إلى الإشراف على هذا المخيم بما يضمن استدامة التنسيق والعمل الفعال بين هذه النوادي.

وذكر البيان أن الدفعة الثانية من المخيمات الصيفية الشبابية المتخصصة التي تقام تحت شعار "معا لتشبيك الجهود من أجل مواطنة فاعلة", ستعرف مشاركة أكثر من 250 طالب جامعي يمثلون 120 نادي علمي من مختلف المؤسسات الجامعية.