تطبيق "نظيف" : تسجيل أكثر من 6600 بلاغ منذ مطلع يونيو

الجزائر - سجلت الوكالة الوطنية للنفايات 6649 بلاغا على المستوى الوطني، عبر تطبيقها "نظيف"، المخصص للمراقبة و التبليغ عن النقاط السوداء و المفرغات العشوائية، خلال الفترة الممتدة بين 1 يونيو و 28 أغسطس 2023، حسب ما افاد به اليوم الاحد بيان للوكالة.

وأوضح ذات المصدر، أن المعطيات المقدمة، قد تم تحليلها بالنسبة للولايات العشر الاولى المصنفة حسب عدد البلاغات المسجلة خلال تلك الفترة، حيث تم تحميل التطبيق 24.086 مرة على المستوى الوطني.

وأضاف البيان، ان المعطيات المحللة تخص ولايات كل من الجزائر و وهران و البليدة و الجلفة و عنابة و مستغانم و غليزان و معسكر و قسنطينة و تلمسان.

وقد سجلت الوكالة الوطنية للنفايات على مستوى العاصمة 1131 بلاغا، منها 61 % تخص النقاط السوداء و 39 % تتعلق بالتقصير في جمع القمامة، مقابل 496 بلاغا على مستوى ولاية وهران (72.2 % تخص النقاط السوداء و 27.6 % لتقصير في جمع النفايات).

أما في ولاية البليدة فقد تم تسجيل 301 بلاغ (50.8 % تخص النقاط السوداء و 49.2 % تخص تقصير في الجمع)، في حين تم تسجيل 301 بلاغ (57.5 % تخص النقاط السوداء و 42.5 % تخص تقصير في جمع القمامة) على مستوى ولاية الجلفة.

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كما سجلت عنابة مجموع 267 بلاغا منها 57.5 % تخص النقاط السوداء و 42.5 % تتعلق بالتقصير في جمع النفايات وبمستغانم تم تلقي 254 بلاغا (8.8 % نقاط سوداء و 51.2 % تقصير في جمع النفايات).

أما ولاية غليزان فقد سجلت 242 بلاغا (46.3 % نقاط سوداء و 53.7 تقصير في الجمع)، مقابل 218 بلاغا بمعسكر (50.5 % نقاط سوداء و 49.5 % تقصير في الجمع).

وبولاية قسنطينة تم تسجيل 203 بلاغا (70.9 % نقاط سوداء و 29.1 % تقصير في جمع النفايات)، فيما سجلت ولاية تلمسان 202 بلاغا (54 % نقاط سوداء و 46 % تقصير في جمع القمامة).

كما أشارت الوكالة الى ان هذه النتائج "استندت فقط على البلاغات التي تم تلقيها عبر تطبيق نظيف و هي لا تعكس مجموع اشكاليات تسيير النفايات في كل بلدية".

وتابع المصدر ذاته، ان "هذه المعطيات تعد أداة ثمينة لتحديد المناطق التي تمثل إشكاليات و كذا التحسينات اللازمة التي يجب القيام بها".

وأضافت الوكالة الوطنية للنفايات، ان مسار معالجة البلاغات بالموازاة مع تسجيلها "سيشكل موضوع اتصال عندما يتم تكييف مختلف الفاعلين مع الاليات العملياتية التي وضعت لهذا الغرض".

تجدر الإشارة الى ان وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، قد اطلقت تطبيق "نظيف" الذي يمكن تحميله على موقع "غوغل بلاي ستور"، و ذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنفايات.