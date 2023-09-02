المجلس الأعلى للشباب: تنصيب اللجنة الخاصة بإعداد تقرير تقييمي حول تنفيذ المخطط الوطني للشباب

الجزائر- تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة, تنصيب لجنة تتولى إعداد تقرير تقييمي حول مدى تنفيذ المخطط الوطني للشباب (2020-2024), ليتم رفع التقرير إلى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مع نهاية السنة الجارية.

ولدى إشرافه على مراسم التنصيب, أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب, مصطفى حيداوي, أن هذه اللجنة ستعكف على دراسة مدى تنفيذ المخطط الوطني للشباب من قبل القطاعات الوزارية المعنية, إلى جانب تقديم اقتراحات وتوصيات في هذا المجال, ليتم إعداد التقرير التقييمي النهائي و رفعه إلى رئيس الجمهورية مع نهاية السنة الجارية.

وذكر السيد حيداوي أن رئيس الجمهورية أكد, خلال استقباله له مؤخرا, على ضرورة الاهتمام بانشغالات الشباب وآمالهم وطموحاتهم والتكفل بها.

وأضاف أن اللجنة التي تم تنصيبها تتشكل من 22 عضوا سيتوزعون إلى خمسة لجان فرعية تعمل بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية للوقوف على مدى تنفيذ المخطط الوطني للشباب في مجالات التربية والتكوين, التشغيل والمقاولاتية والابتكار, إلى جانب محور المواطنة والمشاركة في الشأن العام, الثقافة, الرياضة, محور الاعلام والاتصال, والبحث العلمي.

وفي ذات السياق, أشار إلى أن أعضاء هذه اللجنة سيطلعون أيضا على الصعوبات التي يمكن أن تكون قد واجهت القطاعات في تنفيذ المخطط الوطني للشباب لتقديم مجموعة من الاقتراحات والتوصيات والآراء الضرورية في هذا المجال, ليتم فيما بعد إعداد التقرير التقييمي النهائي مع نهائية السنة الجارية.

كما ذكر السيد حيداوي بمختلف نشطات المجلس الأعلى للشباب خلال السنة الجارية وبالمنهجية التي اعتمدها للوقوف على مختلف انشغالات هذه الفئة وطموحاتها في مختلف المجالات.