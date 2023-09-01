الشلف: اختتام فعاليات الدفعة الأولى من المخيمات الصيفية الشبابية المتخصصة

الجزائر - اختتمت مساء يوم الخميس فعاليات الدفعة الأولى من المخيمات الصيفية الشبابية المتخصصة "رواد المِهن" الموجهة لمتربصي وخريجي مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين، والتي احتضنتها الاقامة الجامعية لمدينة تنس بولاية الشلف، حسب ما أورده يوم الجمعة بيان للمجلس الاعلى للشباب.

وخلال إشرافه على اختتام هذه الفعاليات، أشاد رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حِيداوي، بهذه المبادرة الشبابية التي فتحت --مثلما قال-- "آفاق عمل منظم من شأنه ضمان المساهمة المستدامة في التأطير الأمثل لمتربصي وخريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني".

وقال بهذا الخصوص أن المجلس "يثمن بكل فخر هذه المبادرات الشبابية ويدعو إلى تكثيف جهود الجميع من أجل تعزيز أطر التواصل المباشر بما يحقق المشاركة الفعالة في الحياة العامة وترسيخ قيم المواطنة والحس المدني ومبدأ الديمقراطية التشاركية في مختلف فضاءات الشباب"، منوها في ذات السياق بـ"الإرادة السياسية الصادقة التي احتضنت باهتمامٍ بالغٍ هذه المبادرة".

وقد توجت هذه الفعاليات --حسب بيان المجلس الأعلى للشباب-- بجملة من التوصيات، أهمها تأسيس "الشبكة الوطنية لمتربصي وخريجي التكوين والتعليم المهنيين" بما يضمن "ديمومة التنسيق والعمل الفعال" وكذا إعداد برنامج عمل سنوي تمت المصادقة عليه وتضمن جملة من المحاور ذات الصلة بالقطاع.

يذكر أن فعاليات المخيمات الصيفية الشبابية تقام عبر أربع دفعات، تتمثل في "مخيم رواد المِهن" لفائدة متربصي وخريجي مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين، "مخيم النوادي العلمية" الموجه لطلبة الجامعات، "مخيم الشباب المتطوع" وكذا "مخيم صناع المحتوى"، والتي تضم مجموعات تفكير متخصصة وفضاءات للنقاش والحوار الشبابي، إضافة الى برامج تدريبية من تأطير مجموعة من الكفاءات الجزائرية.