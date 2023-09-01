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موسم الاصطياف: تسجيل 25 حالة غرق في الشواطئ والمجمعات المائية خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 سبتمبر 2023 15:23     الفئـة : مجتمـــع
موسم الاصطياف: تسجيل 25 حالة غرق في الشواطئ والمجمعات المائية خلال أسبوع

الجزائر - سجلت مصالح الحماية المدنية 25 حالة وفاة غرقا من بينها 22 حالة على مستوى شواطئ البحر، وهذا خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 أغسطس المنصرم.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية، الملازم أول يوسف عبدات، في تصريح لوأج، أن مصالح الحماية المدنية سجلت خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 أغسطس 25 حالة وفاة غرقا، مشيرا الى أن الأمر يتعلق ب 22 حالة على مستوى شواطئ والبحر و 3 حالات بالمجمعات المائية".

وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع عدد الأشخاص المتوفين غرقا منذ الفاتح يونيو المنصرم إلى 268 حالة، 199 منهم على مستوى الشواطئ و 69 حالة في المجمعات المائية.

وأضاف ذات المسؤول أن عدد تدخلات الحماية المدنية على مستوى الشواطئ بلغ منذ بداية موسم الاصطياف 68.365 تدخل تم خلالها إنقاذ 45.100 شخص من الغرق.

آخر تعديل على الجمعة, 01 سبتمبر 2023 16:13
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موسم الاصطياف: تسجيل 25 حالة غرق في الشواطئ والمجمعات المائية خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 سبتمبر 2023 15:23     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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