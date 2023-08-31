توقيف شبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر بالعاصمة

الجزائر - تمكن عناصر الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من وضع حد لشبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر, حسب ما أورده اليوم الخميس بيان لذات السلك الأمني.

وأوضح المصدر ذاته أن "الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر شاطئ تمكنت من وضع حد لشبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية وهذا بعد استلام 24 شخصا مرشحا لها من طرف حراس السواحل بالجزائر العاصمة".

وإثر ذلك --يضيف البيان-- "باشر أفراد الفرقة التحريات من أجل تحديد هوية منظمي هذه الرحلات السرية, حيث أفضت التحقيقات إلى التوصل إلى هوية المنظمين البالغ عددهم 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و46 سنة, يقومون بتنظيم هذه الرحلات مقابل مبالغ مالية تقدر بـ 60 مليونا سنتيم للشخص الواحد".

كما تم في ذات الإطار "حجز قارب بمحرك, هواتف نقالة, صدريات النجدة ومخزن بنزين", مثلما أشار إليه نفس المصدر.