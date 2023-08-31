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حوادث الطرقات: وفاة 15 شخصا وجرح 458 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 31 أوت 2023 12:32     الفئـة : مجتمـــع
حوادث الطرقات: وفاة 15 شخصا وجرح 458 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر - لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 458 آخرين بجروح، إثر وقوع 377 حادث مرور جسماني بالمناطق الحضرية، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و28 أغسطس الجاري، حسب ما أفادت به اليوم الخميس، حصيلة أسبوعية لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته، أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي،عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+7) حادث، وكذا ارتفاعا في عدد الجرحى قدر بـ (+7) جريح، مع ارتفاع في عدد الوفيات بـ (+4) حالة.

وأشارت المعطيات ذات الصلة، إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، وكذا الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار يضيف البيان، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

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حوادث الطرقات: وفاة 15 شخصا وجرح 458 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 31 أوت 2023 12:32     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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