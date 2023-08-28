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المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن فتح مسابقة لتوظيف أعوان متعاقدين

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أوت 2023 14:33     الفئـة : مجتمـــع
المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن فتح مسابقة لتوظيف أعوان متعاقدين

الجزائر- أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن فتح مسابقة لتوظيف الأعوان المتعاقدين الشبيهين في مختلف الرتب بموجب عقد محدد المدة بعنوان سنة 2023 عن طريق الانتقاء وبناء على دراسة الملف, حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لذات الهيئة.

وأوضح المصدر ذاته أنه يمكن للراغبين في المشاركة في هذه المسابقة تحميل وطبع استمارة المشاركة والاطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية (فايسبوك, انستغرام وتويتر).

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المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن فتح مسابقة لتوظيف أعوان متعاقدين
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أوت 2023 14:33     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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