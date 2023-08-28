قسنطينة: جمع أزيد من 376 ألف قنطار من الحبوب -

الأمم المتحدة: 172 فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني منذ بداية 2023 -

عطاف يستقبل سفيرة الدنمارك الجديدة بالجزائر -

عطاف يستقبل السفير التركي الجديد بالجزائر -

انطلاق عملية التحويلات الجامعية ابتداء من يوم غد الثلاثاء -

المغرب يمنع الصحفيين الإسبان من دخول أراضي الصحراء الغربية المحتلة -

اضطرابات في الرحلات الداخلية من وإلى مطارات الجنوب الشرقي بسبب سوء الأحوال الجوية -

عضو من مجلس الأمة يشارك ضمن وفد عن البرلمان العربي في زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية -

المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن فتح مسابقة لتوظيف أعوان متعاقدين -

خدمات جامعية: ابرم اتفاقية لضمان النقل المجاني للطلبة عبر الميترو والترامواي -

الصيف الموسيقي: البسطة أو أصالة الراي -

التأكيد على أهمية ترقية الرضاعة الطبيعية لحماية صحة الأم والطفل -

بلمهدي يكرم المتوجتين في المسابقتين الدوليتين لحفظ القرآن الكريم وتجويده -

متحف أحمد زبانة نقطة التقاء الزوار من مختلف الولايات خلال الصائفة -

الجمعية العامة الانتخابية للفاف: إيداع أربعة ملفات ترشح لمنصب الرئيس -

الباورلفتينغ/بطولة العالم 2023 لذوي الاحتياجات الخاصة: الرباع حاج أحمد بيور يتوج بالميدالية البرونزية بدبي -

مهرجان الموسيقى والأغنية الشاوية بخنشلة: سهرة ثانية جمعت بين العصري والفلكلوري -

أيام الفن القناوي بمعسكر: فرق تبهر الجمهور بموسيقى القناوي والديوان -

سيدة تضع 5 أطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا -