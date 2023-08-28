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خدمات جامعية: ابرم اتفاقية لضمان النقل المجاني للطلبة عبر الميترو والترامواي

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أوت 2023 14:25     الفئـة : مجتمـــع
خدمات جامعية: ابرم اتفاقية لضمان النقل المجاني للطلبة عبر الميترو والترامواي

الجزائر - تم ابرام اتفاقية مع شركة سيترام تسمح بالنقل المجاني للطلبة المقيمين بداية من الدخول الجامعي عبر الولايات السبع (7) التي تتوفر فيها خدمة النقل بالمترو والتراموي, حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للديوان الوطني للخدمات الجامعية.

وأوضح ذات المصدر أنه "في اطار مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والديوان الوطني للخدمات الجامعية لتطوير وتحسين الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة, تم ابرم اتفاقية مع شركة سيترام للنقل عبر الميترو والترامواي في 7 ولايات هي الجزائر العاصمة, وهران, قسنطينة, سطيف, ورقلة, بلعباس ومستغانم التي تحوز على خدمة الترامواي والمترو, تقتضي بالسماح بالنقل المجاني للطلبة المقيمين".

وأضاف البيان أن الخدمة "ستتوفر للطلبة المعنيين بعد دفع ملف اداري الكتروني الى مديريات الخدمات المعنية التي تتكفل بدورها بتسخير بطاقات خاصة مع شركة سيترام، وستدخل هذه الخدمة حيز التنفيذ ابتداء من الدخول الجامعي في جميع المدن الجامعية المذكورة".

وفي موضوع آخر, أشار الديوان الوطني للخدمات الجامعية أنه سيستلم 19 إقامة جديدة بقدرة استيعاب تصل الى 36 ألف سرير بداية من الموسم الجامعي الجديد 2023-2024 وهو ما سيجعل القطاع --يضيف البيان-- "في أريحية أكبر والتخلص من بعض مشاكل الاكتظاظ، حيث تم احصاء حوالي 442.348 طالب مقيم خلال السنة الفارطة".

وبخصوص الطلبة الجدد, أوضح الديوان أنه تم لحد الآن تسجيل 116.000 طلب إيواء عبر تطبيق "بروغرس" المخصص لعملية التسجيل التي لا تزال مستمرة.

آخر تعديل على الإثنين, 28 أوت 2023 14:46
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خدمات جامعية: ابرم اتفاقية لضمان النقل المجاني للطلبة عبر الميترو والترامواي
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أوت 2023 14:25     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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