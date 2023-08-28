متحف "أحمد زبانة" نقطة التقاء الزوار من مختلف الولايات خلال الصائفة

وهران - يشهد المتحف الوطني العمومي "أحمد زبانة" لوهران إقبالا لافتا لزوار عاصمة غرب البلاد خلال فصل الصيف القادمين من مختلف ولايات الوطن للتعرف أكثر على هذا الصرح الثقافي الذي يضم مجموعات متحفية مميزة، حسبما استفيد اليوم الاثنين لدى هذه المؤسسة الثقافية.

ويشهد متحف "أحمد زبانة" يوم عن يوم تزايدا في عدد الزوار مما جعله قبلة سياحية بامتياز تسمح لهم بالاطلاع على ما تزخر به قاعات هذا المرفق الثقافي من تحف تراثية وأثرية وتاريخية حيث تم تسجيل 5.571 زائرا خلال شهر يوليو و4.457 زائرا في يونيو الماضيين، حسبما أبرزته لوأج رئيسة قسم التنشيط البيداغوجي والورشات والاتصال، بلعادل نادية.

ويصر المراهقون والأطفال سواء كانوا لوحدهم أو رفقة أوليائهم القادمين من وهران أو من مختلف ولايات الوطن على زيارة هذا المتحف حيث وصل عددهم إلى 2.671 زائرا خلال الشهر المنصرم مقابل 2.186 زائرا من هذه الفئة العمرية في شهر يونيو، كما أضاف نفس المصدر.

وتحظى قاعة العلوم الطبيعية باهتمام كبير من طرف هذه الشريحة التي تستهويها أصناف للمجموعات الطبيعية التي تحكي محطات مهمة من تاريخها وفصيلتها ومواصفاتها وأماكن تواجدها على غرار الحشرات والثدييات وتشكيلات من عظام مختلف الفصائل الحيوانية والطيور والرخويات والنباتات المتحجرة مما يساعدهم على إثراء معارفهم العلمية واكتشاف عالم الطبيعة.

وتستقطب قاعات "الفنون الجميلة" التي تحوي لوحات لأشهر الرسامين المعروفين الجزائريين والأجانب و"الآثار القديمة" التي تبرز مختلف الحقب التاريخية والحضارية وكذا "الاثنوغرافية" التي تزخر بالموروث الثقافي للجزائر اهتمام الزوار الكبار حيث بلغ في مجملهم 2.900 زائرا خلال شهر يوليو فيما كان عددهم 2.271 في يونيو الماضي، مثلما تم الإشارة إليه.