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موسم الاصطياف: تسجيل 21 حالة غرق في الشواطئ والمجمعات المائية خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 أوت 2023 14:33     الفئـة : مجتمـــع
موسم الاصطياف: تسجيل 21 حالة غرق في الشواطئ والمجمعات المائية خلال أسبوع

الجزائر- سجلت مصالح الحماية المدنية 21 حالة وفاة غرقا من بينها 18 حالة على مستوى شواطئ البحر, وهذا خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 أغسطس الجاري.

وأوضح المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية, الملازم أول يوسف عبدات, في تصريح لوأج, أن مصالح الحماية المدنية "سجلت منذ 18 أغسطس إلى غاية يوم أمس الخميس 21 حالة وفاة غرقا", مشيرا الى أن الأمر يتعلق ب 18 حالة على مستوى شواطئ والبحر و3 حالات بالمجمعات المائية".

ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للغرقى منذ الفاتح يونيو --حسب ذات المسؤول—إلى "243حالة وفاة, 177 حالة على مستوى الشواطئ و 66 حالة مستوى المجمعات المائية".

وأضاف السيد عبدات أن عدد تدخلات الحماية المدنية على مستوى الشواطئ "بلغ منذ بداية موسم الاصطياف 62.524 تدخل تم خلالها إنقاذ 41.094 شخص من الغرق".

آخر تعديل على الجمعة, 25 أوت 2023 14:50
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موسم الاصطياف: تسجيل 21 حالة غرق في الشواطئ والمجمعات المائية خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 أوت 2023 14:33     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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