المجلس الأعلى للشباب: تنظيم المخيمات الصيفية الشبابية من 29 أغسطس إلى منتصف سبتمبر

ويأتي تنظيم هذه "المخيمات الصيفية الشبابية" --مثلما أوضحه المصدر ذاته-- "تعزيزا لثقافة الحوار والمبادرة لدى مختلف فئات الشباب، وحرصا على ترسيخ قيم المواطنة وترقية الحس المدني بما يساهم في التأطير الأمثل لهذه الفئة الهامة في المجتمع وتنمية قدراتها وحركيتها وضمان تبادل التجارب والخبرات بينها".
كما ترمي أيضا إلى "إبراز النماذج الناجحة من هذه التجارب في الساحة الوطنية، بما يمكنها من أن تلعب أدوارها الحقيقية في التنمية الوطنية المستدامة"، يضيف البيان.
ولفت المجلس إلى أن التحضير لهذه المخيمات يتم من قبل شباب ممثلين عن الفئة المعنية، كما "سيشارك فيها عدد من الشباب الجزائري الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 40 سنة، يتم انتقاؤهم وفق استمارة إلكترونية".
ويتضمن هذا الحدث --يتابع نفس المصدر-- "برنامجا متنوعا يضم مجموعات تفكير متخصصة، فضاءات للنقاش والحوار الشبابي-الشبابي وبرامج تدريبية من تأطير مجموعة من الكفاءات الجزائرية من داخل الوطن وخارجه".
يذكر أن فعاليات المخيمات الصيفية الشبابية ستقام عبر أربع دفعات تتمثل في:
"مخيم رواد المهن" الموجه لفائدة متربصي وخريجي مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين، "مخيم النوادي العلمية" الذي سيعني طلبة الجامعات "مخيم الشباب المتطوع", إضافة إلى "مخيم صناع المحتوى", حسب توضحيات المجلس الأعلى للشباب.