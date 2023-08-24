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حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وجرح 451 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أوت 2023 10:32     الفئـة : مجتمـــع
حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وجرح 451 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر- لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 451 أخرون، إثر وقوع 370 حادث مرور جسماني بالمناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 أغسطس الجاري، حسبما أفادت به، يوم الخميس، حصيلة لمصالح الأمن الوطني.

و أوضح المصدر ذاته أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي فقد عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ(+37) حادثا  وكذا ارتفاع في عدد الجرحى بـ(+43) جريحا بينما انخفضت الوفيات بـ(-01) حالة.

و أشارت المعطيات ذات الصلة إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة وكذا الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

و في هذا الإطار --يضيف البيان-- تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

آخر تعديل على الخميس, 24 أوت 2023 10:35
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حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وجرح 451 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أوت 2023 10:32     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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