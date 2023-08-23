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إخماد أغلب حرائق الغابات بعدة ولايات من الوطن

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أوت 2023 14:57     الفئـة : مجتمـــع
إخماد أغلب حرائق الغابات بعدة ولايات من الوطن

الجزائر - تمكن عناصر الحماية المدنية من إخماد أغلب حرائق الغابات التي عرفتها مؤخرا عدة ولايات من الوطن، على غرار المدية، بجاية، برج بوعريريج وخنشلة.

وحسب الوضعية العامة لهذه الحرائق التي كشفت عنها مصالح الحماية المدنية اليوم الأربعاء على الساعة الواحدة زوالا، فإنه تم إخماد حريقي قرية بني خليفة ببلدية وزرة وحريق غابة كدية بوذراع ببلدية بعطة بولاية المدية، فيما تبقى عمليات الإخماد متواصلة لحريقي بني خدي ببلدية الحمدانية وحريق واد بوحنش ببلدية وزرة بذات الولاية.

كما تمكن عناصر الحماية المدنية من الإخماد النهائي لحريق أغروت ماراون ببلدية مصارة (خنشلة) وكذا حريق عنصر واد غاغ ببلدية برباشة وحريق تمادغت ببلدية أوزلاقن (بجاية)، فيما تبقى عمليات الحراسة متواصلة على مستوى حريق ويزران ببلدية آيت رزين بذات الولاية.

وبولاية برج بوعريريج، تم إخماد حريق غابة شيكو ببلدية الجعافرة، حيث تبقى عملية الحراسة متواصلة، وفقا لذات المصدر.

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إخماد أغلب حرائق الغابات بعدة ولايات من الوطن
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أوت 2023 14:57     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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