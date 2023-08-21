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ندوة بالجزائر العاصمة حول "جهود الإمام في الإرشاد والفتوى إبان الثورة التحريرية"

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 أوت 2023 15:17     الفئـة : مجتمـــع
ندوة بالجزائر العاصمة حول &quot;جهود الإمام في الإرشاد والفتوى إبان الثورة التحريرية&quot;

الجزائر - أشرف وزير الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بن مهدي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على أشغال ندوة حول "جهود الإمام في الارشاد والفتوى إبان الثورة التحريرية المباركة"، تم خلالها إبراز دور الإمام في نشر الوعي بهدف حماية الوطن والحفاظ على هويته ووحدته. 

وفي افتتاح اشغال هذه الندوة التي نظمت بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد المخلد للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني (20 أغسطس 1955) وانعقاد مؤتمر الصومام (20 أغسطس 1956)، أبرز السيد بلمهدي "مساهمة الإمام في نشر وتعزيز الوعي السياسي الرامي إلى حماية الوطن والحفاظ على هويته وفقا للمرجعية الدينية الوسطية".

وأضاف أن الخطاب الديني كان ولا يزال يهدف إلى حماية الجزائر، لاسيما في ظل الرهانات التي تواجهها حاليا بسبب ثبوتها على مواقفها الرامية إلى مساندة الشعوب المستعمرة، مستدلا في هذا المنحى بدعم الجزائر للقضية الفلسطينية العادلة.

وذكر في ذات السياق بدور الإمام أثناء المقاومات الشعبية وإبان الثورة التحريرية المجيدة، خاصا بالذكر الأمير عبد القادر والإمام العلامة عبد الحميد بن باديس والشيخ الطاهر آيت علجت وغيرهم ممن ساهموا بشكل فعال في الحفاظ على الهوية الوطنية من كل محاولات الطمس للاستعمار الفرنسي.

وخلال هذه الندوة التي احتضنتها دار القرآن "الشيخ أحمد سحنون"، تم التركيز على المسيرة النضالية للعلامة المرحوم الطاهر آيت علجت، باعتباره نموذجا للإمام الذي ساهم في شحذ الههم من أجل استرجاع السيادة الوطنية، إلى جانب تحليل مضامين الفتوى عبر مختلف المراحل التاريخية للجزائر، خاصة قبل وأثناء اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954.

آخر تعديل على الإثنين, 21 أوت 2023 19:28
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ندوة بالجزائر العاصمة حول "جهود الإمام في الإرشاد والفتوى إبان الثورة التحريرية"
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 أوت 2023 15:17     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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