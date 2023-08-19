تيزي وزو: مشاركة 65 سباحا في العبور الكبير لجزيرة تيقزيرت

و جرت الفعالية التي أقيمت بالشاطئ الصغير لميناء تيقزيرت بحضور المشاركين والمنظمين والسلطات المحلية والمصطافين, تكريسا لاحد الأهداف الأساسية المحددة لهذه الطبعة الأولى من نوعها, ألا و هو تنشيط موسم الاصطياف.
و تم تدشين هذا الحدث الأول من نوعه ولائيا, والذي بادر به نادي ساحل تيقزيرت, باستعراض للمشاركين والمنظمين يتقدمهم العلم الوطني.
و انطلق الموكب من مدخل الميناء باتجاه الشاطئ الصغير, حيث كان المشاركون, و عددهم 65 من كلا الجنسين, يمثلون ولايات تيزي وزو والجزائر العاصمة و قسنطينة و بومرداس, على أتم الاستعداد للقفز إلى المياه و إبراز مهاراتهم في السباحة في أحد أجمل المواقع السياحية بالجزائر, و هي جزيرة تيقزيرت البارزة للعيان على بضع مئات الأمتار من الشاطئ, و التي تجذب إليها المصطافين و هواة السباحة والباحثين على حد سواء.
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للإشارة, فان العديد من الباحثين يقصدون جزيرة تيقزيرت من أجل دراسة واقتراح تدابير لحماية النباتات والحيوانات التي تعيش بها, سيما طيور النورس.
و تمثل فئة أقل من 13 سنة أكبر عدد من المشاركين في هذه المنافسة, ب32 سباحا, وفقا للأرقام التي قدمها لوأج رئيس النادي المنظم, كريم حوشين.
و تأسف نفس المسؤول, بالمناسبة, على غياب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الطبعة الأولى, آملا مشاركتهم في الطبعة المقبلة المفتوحة لكل السباحين المحترفين والهواة من مختلف الفئات العمرية.
و اختتم الحدث بتوزيع ميداليات للفائزين الأوائل في كل فئة, بالإضافة إلى منح شهادات مشاركة لكل المشاركين.
للتذكير, يهدف هذا الحدث الرياضي المسجل في إطار الاحتفال بذكرى مؤتمر الصومام (20 أغسطس 1956) إلى تشجيع الممارسة الرياضية, لاسيما السباحة والسباحة في المياه المفتوحة, إلى جانب تنشيط موسم الاصطياف.