تيزي وزو: مشاركة 65 سباحا في العبور الكبير لجزيرة تيقزيرت

و جرت الفعالية التي أقيمت بالشاطئ الصغير لميناء تيقزيرت بحضور المشاركين والمنظمين والسلطات المحلية والمصطافين, تكريسا لاحد الأهداف الأساسية المحددة لهذه الطبعة الأولى من نوعها, ألا و هو تنشيط موسم الاصطياف.

و تم تدشين هذا الحدث الأول من نوعه ولائيا, والذي بادر به نادي ساحل تيقزيرت, باستعراض للمشاركين والمنظمين يتقدمهم العلم الوطني.

و انطلق الموكب من مدخل الميناء باتجاه الشاطئ الصغير, حيث كان المشاركون, و عددهم 65 من كلا الجنسين, يمثلون ولايات تيزي وزو والجزائر العاصمة و قسنطينة و بومرداس, على أتم الاستعداد للقفز إلى المياه و إبراز مهاراتهم في السباحة في أحد أجمل المواقع السياحية بالجزائر, و هي جزيرة تيقزيرت البارزة للعيان على بضع مئات الأمتار من الشاطئ, و التي تجذب إليها المصطافين و هواة السباحة والباحثين على حد سواء.