ديدوش يشرف بالعاصمة على فعاليات يوم ترفيهي لفائدة أطفال من ولاية بشار

و قد تم خلال هذا اليوم الترفيهي الذي احتضنه فندق مزفران بزرالدة, تنظيم أنشطة وورشات متنوعة لفائدة 47 طفلا قدموا من ولاية بشار لقضاء عطلتهم بالمخيم الصيفي "زموري" بولاية بومرداس, وهذا ضمن البرنامج المسطر لفائدتهم, والذي يضم عدة خرجات سياحية الى مختلف فضاءات التنزه والاستجمام بالعاصمة.
و بالمناسبة, أكد الوزير على أهمية الجانب الترفيهي الموجه لهؤلاء الأطفال الذين هم بحاجة --مثلما قال-- الى "رعاية خاصة لتمكينهم من قضاء عطلتهم الصيفية في جو من الراحة والاطمئنان".
و اعتبر أن الخرجة السياحية التي قادت هؤلاء الأطفال الى فندق مزفران للاستفادة من مختلف النشاطات الترفيهية والتربوية في جو عائلي, تعد أيضا "فرصة لهم للتعرف على منطقة زرالدة وعلى أهم الفضاءات والخدمات السياحية المتوفرة بها".
من جانبها, ذكرت رئيسة جمعية "حراء" بولاية بشار, ياسمين خديجة, بالأماكن والفضاءات التي زارها هؤلاء الاطفال خلال عطلتهم الصيفية, مشيرة الى أن ذلك سمح لهم بالتعرف على عدة مناطق أثرية وسياحية وثقافية يزخر بها الوطن.