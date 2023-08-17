الجزائر العاصمة: ضبط مستودع ملابس من صنع أجنبي تباع دون فواتير وسجل تجاري بالسمار

الجزائر - تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسمار (الجزائر العاصمة) من حجز كمية معتبرة من ملابس نساء وأطفال ومستلزمات السباحة للأطفال مستوردة من الخارج, كانت مخزنة بإحدى المستودعات ببلدية جسر قسنطينة, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الدرك الوطني اليوم الخميس.

وأوضح المصدر أنه في "إطار المراقبة العامة للإقليم, تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسمار من حجز كمية معتبرة من ملابس نساء وأطفال (خاصة بالسباحة), ومستلزمات السباحة للأطفال بما يقارب 210.000 قطعة مستوردة من الخارج, بقيمة مالية قدرها 13.000.000 دج, كانت مخزنة بإحدى المستودعات ببلدية جسر قسنطينة".

وتعود حيثيات القضية "إثر دورية لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسمار على مستوى الإقليم حينما لفت انتباههم أشخاص يقومون بشحن السلعة على متن شاحنة, حيث بعد طلب الوثائق من صاحبها تبين أنهم يقومون ببيع هذه الألبسة في الأسواق بأسعار خيالية دون فواتير شراء وبدون سجل تجاري".

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة --يضيف البيان-- "سيتم إرسال الملف إلى السلطات القضائية المختصة من أجل عدم امتلاك الفواتير وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري".