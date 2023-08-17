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دور المسنين: نشاطات ترفيهية وبيداغوجية متنوعة مكيفة مع الفترة الصيفية 

  أدرج يـوم : الخميس, 17 أوت 2023 12:05     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر - سطرت وزارة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة برنامجا ترفيهيا وبيداغوجيا خلال الفترة الصيفية لفائدة نزلاء دور المسنين بجميع ولايات الوطن يتضمن جملة من الأنشطة المكيفة مع متطلبات هذه الفترة التي تتميز بارتفاع كبير لدرجات الحرارة، حسبما أعلنت عنه اليوم الخميس بالجزائر العاصمة مسؤولة في ذات الوزارة.

وفي تصريح لواج، أوضحت مديرة حماية وترقية الأسرة بوزارة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، الدكتورة سمية أولمان، بمناسبة قيامها بزيارة على مستوى دار المسنين بدالي ابراهيم بولاية الجزائر، أن "جميع دور المسنين المتواجدة على المستوى الوطني  تبنت برامج  ترفيهية وبيداغوجية على مدار السنة غير أنه في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة يتم التأقلم مع هذه الوضعية و تفادي النشاطات التي تعرض المسنين لدرجات الحرارة المرتفعة على غرار نشاط البستنة".

وأضافت المسؤولة ان الشخص المسن يتأذى أكثر من غيره من ارتفاع درجات الحرارة نظرا لإصابته بأمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم و تناوله لأدوية تكون لها أعراض جانبية بسبب ارتفاع درجات الحرارة و لذلك يتم خلال فصل الصيف إلغاء عدة نشاطات على غرار الرياضة والبستنة فيما تتواصل النشاطات والورشات في مجالات الطبخ والأشغال اليدوية ومحو الأمية والمطالعة وحفظ القرآن.

وقالت مديرة دار المسنين بدالي ابراهيم، ريمة لزرق ان هذه الدار تضم 54 نزيلة وهن يقمن بنشاطات ترفيهية وبيداغوجية على مدار الأسبوع كحفظ القرآن والطبخ والأشغال اليدوية وذلك تحت إشراف و تأطير مختصون في المجال.

وأفادت ان الهدف من هذه البرامج هو الترفيه على المسنات و محاولة خلق الوسط الأسري حتى يشعرن أنهن متواجدات في وسط عائلي حقيقي.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
دور المسنين: نشاطات ترفيهية وبيداغوجية متنوعة مكيفة مع الفترة الصيفية 
  أدرج يـوم : الخميس, 17 أوت 2023 12:05     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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